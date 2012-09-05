Знание английского сегодня необходимо не только для трудоустройства, но и
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изучение языка с нуля.
Рассчитаны курсы английского Алматы и на студентов с любым уровнем
знания английского. Для них здесь преподается общий английский. Желающие
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снять языковый барьер. Вы сможете свободно говорить на этом прекрасном
языке, а преподаватели позаботятся, чтобы ваша память активизировалась. В
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Учащиеся таких курсов смогут свободно общаться с англоязычными
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ИЕЛТС, КТЛ, НУ, ЕНТ или ТОЭФЛ. Идеально подходит данный вариант
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индивидуально. Каждый участник может рассчитыать на построение графика
занятий в удобное для вас время. Можно выбрать занятия в мини-группах,
которые подбираются по интересам, возрасту или уровню знания языка. В
Лингвомании также проводятся онлайн-занятия для особо занятых персон, не
желающих переплачивать за частные уроки.
Преподаватели могут ходить в офисы участников, помогая им ускорить
освоение языка и достичь поставленных целей на территории, выбранной
клиентом. Каждый желающий сможет рассчитывать на получение четкого плана
действий от опытных преподавателей Лингвомания, помогающий изучить
английский без особого труда и денежных затрат. Дети здесь готовятся к
школе, а школьники доводят свой английский до совершенства. На курсы
принимаются и взрослые, желающие продвинуться по карьерной лестнице или
общаться с носителями языка свободно во время путешествий. Отдельные
курсы разработаны для компаний. Сотрудники гос. организаций или частных
компаний здесь обучаются иностранному языку, необходимому для ведения
дел. В достижении перечисленных целей вам помогут опытные специалисты в
сфере менеджмента и образования, а также носители языка с многолетним
педагогическим стажем. На образовательном рынке Лингвомания представлена
уже восемь лет. Занятия проводятся в уютном офисе школы в центре
Алматы. Каждый студент школы может рассчитывать о достижении своих
целей, о чем говорят и многочисленные положительные отзывы бывших
студентов, с которыми вы сможете ознакомиться на официальном портале
Лингвомания.