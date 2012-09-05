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Лингвомания - английский без проблем
28 Мая 2021

Знание английского сегодня необходимо не только для трудоустройства, но и для саморазвития, обучения или путешествий. Чтобы освоить этот язык максимально быстро, всего за полтора месяцев, лучше всего записаться на кусы Лингвомания в Алматы. Чтобы убедиться в эффективности этих курсов, достаточно записаться в онлайн-режиме на абсолютно бесплатный урок. Опытные преподаватели, носители языка позаботятся, чтобы в научились разговаривать на самые простые темы, освоили базовую грамматику и выучили до двух тысяч новых слов. Это касается людей, начинающих изучение языка с нуля.

Рассчитаны курсы английского Алматы и на студентов с любым уровнем знания английского. Для них здесь преподается общий английский. Желающие смогут записаться и на интенсивный английский, помогающий полностью снять языковый барьер. Вы сможете свободно говорить на этом прекрасном языке, а преподаватели позаботятся, чтобы ваша память активизировалась. В школе Лингвомания есть курсы по обучению английскому для работы. Учащиеся таких курсов смогут свободно общаться с англоязычными собеседниками в командировках, на симпозиумах или конференциях.

Желающие смогут записать и на специальные курсы по подготовке экзаменам ИЕЛТС, КТЛ, НУ, ЕНТ или ТОЭФЛ. Идеально подходит данный вариант бакалаврам, поступающим в магистратуру. Обучение в Лингвомании возможно индивидуально. Каждый участник может рассчитыать на построение графика занятий в удобное для вас время. Можно выбрать занятия в мини-группах, которые подбираются по интересам, возрасту или уровню знания языка. В Лингвомании также проводятся онлайн-занятия для особо занятых персон, не желающих переплачивать за частные уроки.

Преподаватели могут ходить в офисы участников, помогая им ускорить освоение языка и достичь поставленных целей на территории, выбранной клиентом. Каждый желающий сможет рассчитывать на получение четкого плана действий от опытных преподавателей Лингвомания, помогающий изучить английский без особого труда и денежных затрат. Дети здесь готовятся к школе, а школьники доводят свой английский до совершенства. На курсы принимаются и взрослые, желающие продвинуться по карьерной лестнице или общаться с носителями языка свободно во время путешествий. Отдельные курсы разработаны для компаний. Сотрудники гос. организаций или частных компаний здесь обучаются иностранному языку, необходимому для ведения дел. В достижении перечисленных целей вам помогут опытные специалисты в сфере менеджмента и образования, а также носители языка с многолетним педагогическим стажем. На образовательном рынке Лингвомания представлена уже восемь лет. Занятия проводятся в уютном офисе школы в центре Алматы. Каждый студент школы может рассчитывать о достижении своих целей, о чем говорят и многочисленные положительные отзывы бывших студентов, с которыми вы сможете ознакомиться на официальном портале Лингвомания.

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