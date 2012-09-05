В числе новинок от бренда «Alpine», представленных в этом году на рынке, — обновленная линейка усилителей серии V-Power. Она включает двух- и четырехканальные усилители, снабженные переключаемым кроссовером с частотой среза 80 Гц, а также басовым эквалайзером. Каждое устройство имеет высокоуровневый вход и нерегулируемый линейный выход для наращивания возможностей аудиосистемы. Изменения коснулись в первую очередь блока питания, изготовленного на полевых транзисторах. Он стал более энергоемким, благодаря чему несколько увеличилась номинальная выходная мощность.

Также изменен дизайн усилителей — их корпуса получили более мощное оребрение для того лучшего тепло- рассеивания. Внешнее оформление новинок похоже на дизайн более старшей линейки \/-12, но выдержано в менее строгом стиле. На смену аналоговому басовому усилителю МВР-М200 номинальной мощностью 200 Вт пришел новый 350-ваттный агрегат, работающий в импульсном «энергосберегающем» режиме 0. Мощный блок питания, используемый в этом устройстве, выполнен на высоконадежных РЕТ- транзисторах.

За работой широтно-импульсного модулятора в блоке питания следит специальный процессор. Монтаж усилка выполнен на двухслойной печатной плате, разведенной по схеме «звезда», что позволило уменьшить общий уровень помех. При разработке этого аппарата особое внимание было уделено традиционной алпайновской надежности, поэтому на монтажной плате также расположен микропроцессор, отвечающий за температурный режим работы усилителя. Он обеспечивает устройству многоступенчатый режим тепловой защиты.