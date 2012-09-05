Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Линейку обновили




Линейку обновили
22 Ноября 2020
Теги: авто

В числе новинок от бренда «Alpine», представленных в этом году на рынке, — обновленная линейка усилителей серии V-Power. Она включает двух- и четырехканальные усилители, снабженные переключаемым кроссовером с частотой среза 80 Гц, а также басовым эквалайзером. Каждое устройство имеет высокоуровневый вход и нерегулируемый линейный выход для наращивания возможностей аудиосистемы. Изменения коснулись в первую очередь блока питания, изготовленного на полевых транзисторах. Он стал более энергоемким, благодаря чему несколько увеличилась номинальная выходная мощность.

Также изменен дизайн усилителей — их корпуса получили более мощное оребрение для того лучшего тепло- рассеивания. Внешнее оформление новинок похоже на дизайн более старшей линейки \/-12, но выдержано в менее строгом стиле. На смену аналоговому басовому усилителю МВР-М200 номинальной мощностью 200 Вт пришел новый 350-ваттный агрегат, работающий в импульсном «энергосберегающем» режиме 0. Мощный блок питания, используемый в этом устройстве, выполнен на высоконадежных РЕТ- транзисторах.

За работой широтно-импульсного модулятора в блоке питания следит специальный процессор. Монтаж усилка выполнен на двухслойной печатной плате, разведенной по схеме «звезда», что позволило уменьшить общий уровень помех. При разработке этого аппарата особое внимание было уделено традиционной алпайновской надежности, поэтому на монтажной плате также расположен микропроцессор, отвечающий за температурный режим работы усилителя. Он обеспечивает устройству многоступенчатый режим тепловой защиты.

 

 

 

 

 



.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Весь мир подождет... - . (+21)
Ford Excursion - . (+21)
Land Cruiser-200: тормозные ди... - . (+110)
Реализация программы... - . (+121)
Услуги эвакуатора в Киеве... - . (+143)
Как грамотно купить автомобиль... - . (+148)
Контроллер TCS - . (+118)
Как выбрать подержанный автомо... - . (+120)
Зарубежные грузоперевозки... - . (+108)
Стенды для диагностики тормозо... - . (+95)
Где купить мотошины в Омске... - . (+125)
Система контроля... - . (+131)
Передающее устройство (тормозн... - . (+102)
Однокамерный воздухоосушитель... - . (+125)
Трансопергрупп: грузоперевозки... - . (+115)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке