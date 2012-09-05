Портал Дом Реал Эстейт предлагает желающим приобретение или же продажу недвижимости на острове Кипр. Также с помощью агентства можно арендовать любую недвижимость на этом острове. Сотрудничая с порталом https://dom.com.cy/ любой россиянин может выгодно приобрести, продать или же арендовать недвижимость Кипра. В каталоге веб-сайта представлены тысячи предложений и объявлений по продаже и аренде коммерческой или же жилой недвижимости Кипра. Агентство также предлагает помощь профессионалов в подборе объекта и дальнейшем оформлении сделки. Каждый из них прекрасно разбирается в правовых нормах, действующих на острове. Офисы компании расположены в кипрских городах Пафос и Лимассол.



Dom Real Estate предоставляет заинтересованной клиентуре огромнейший выбор актуальных предложений в этих крупнейших деловых и туристических центрах. Желающие смогут выбрать подходящие апартаменты, дома, квартиры, коммерческие объекты, офисные помещения или же виллы по собственному усмотрению. Рынок недвижимости Пафоса и ЛИмассола отличаются огромным разнообразием. За последний пятилетний период кипрская недвижимость подорожала на целые 35 процентов. Поэтому подобное приобретение будет особо выгодной инвестицией, рассчитанной на долгосрочную перспективу. Правительство Кипра старается привлечь иностранные инвестиции. Поэтому было принято решение о полной отмене налога на недвижимое имущество. Это прекрасная новостью для любого, кто мечтает переселиться навсегда на Кипр.



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Потенциальные собственники кипрской недвижимости выбирают Пафос или же Лимассол неслучайно. Отличаются эти города своим удобным географическим положением. Инфраструктура Лимассола и Пафоса развита. Кроме этого здесь очень много русскоязычного населения. Россияне давно освоили их и перебрались сюда на постоянное жительство. Поэтому бояться отчуждения и ностальгии приобретая кипрскую недвижимость не стоит. Даже за тысячами километров от родины вы сможете ощутить тепло и внимание соотечественников, находясь в русскоязычной среде. По местным законам каждый покупатель недвижимости на острове автоматические получает ВМЖ без каких-либо формальных процедур. Агентство предлагает желающим организацию специальных туров для визуального ознакомления выбранных объектов недвижимости. В поездке вам выделят русскоговорящего риэлтора, который прекрасно знаком с Кипром. Благодаря этому вы сможете решить множество проблем, в том числе и преодолеть языковый барьер.

