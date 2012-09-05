Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Ликвидность подержанного автомобиля




Ликвидность подержанного автомобиля
15 Августа 2018
Теги: авто

Что касается ликвидности подержанного автомобиля, то ее достаточно точно можно определить из сопоставления цен на машины аналогичного класса. Причем реальная продажная стоимость автомобиля, как правило, в среднем процентов на десять ниже объявленной. Анализ рыночных цен показывает, что в зависимости от возраста автомобиля наиболее резкое снижение цен отмечается у корейских автомобилей. А менее всего подвержены возрастным колебаниям цены на джипы японского производства.

Помимо этого, на возможность быстро и выгодно продать автомобиль влияют такие факторы, как престижность модели, наличие дополнительных опций (кондиционер, полный привод, электропакет и т. д.), антикоррозионная стойкость кузова (оцинкован или нет), его тип (седан хэтчбек или универсал).

Необходимо также оценить стоимость эксплуатации, технического обслуживания и ремонта оборудования автомобиля: топливную экономичность, предположительные расходы на приобретение запасных частей, стоимость нормо-часа ремонтных работ. Причем, ориентируясь на покупку иномарки, лучше сразу исключить для себя возможность так называемого "гаражного"ремонта автомобиля.

Навыки автомехаников, приобретенные при ремонте отечественных Жигулей и Москвичей, недостаточны для ремонта узлов и деталей иномарок. Во многих из них используются бортовые компьютеры. Причиной неисправности автомобиля может быть выход из строя какого-либо электронного блока, а чтобы его проверить, требуется сложное диагностическое оборудование сервисных центров.

 

 

 


.

тут были комменты. RIP!






Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Возможно ли восстановление гео... - . (+26)
Разделение функций между конкр... - . (+20)
Автокосметика для улучшения ди... - . (+26)
Запчасти на Хонду, качество пр... - . (+29)
Обработка шлицов... - . (+43)
Продажа Газ Соболь: характерис... - . (+95)
Соединение трубопроводов... - . (+103)
Новые автомобили стоимостью от... - . (+129)
Испытание на герметичность мет... - . (+108)
Выбираем автомобиль... - . (+117)
Снегоходные гусеницы... - . (+170)
Предельный гаечный ключ... - . (+81)
Универсальный органайзер... - . (+113)
Сборка сварного соединения... - . (+91)
Автомобильные компании... - . (+106)
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке