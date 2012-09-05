Что касается ликвидности подержанного автомобиля, то ее достаточно точно можно определить из сопоставления цен на машины аналогичного класса. Причем реальная продажная стоимость автомобиля, как правило, в среднем процентов на десять ниже объявленной. Анализ рыночных цен показывает, что в зависимости от возраста автомобиля наиболее резкое снижение цен отмечается у корейских автомобилей. А менее всего подвержены возрастным колебаниям цены на джипы японского производства.

Помимо этого, на возможность быстро и выгодно продать автомобиль влияют такие факторы, как престижность модели, наличие дополнительных опций (кондиционер, полный привод, электропакет и т. д.), антикоррозионная стойкость кузова (оцинкован или нет), его тип (седан хэтчбек или универсал).

Необходимо также оценить стоимость эксплуатации, технического обслуживания и ремонта оборудования автомобиля: топливную экономичность, предположительные расходы на приобретение запасных частей, стоимость нормо-часа ремонтных работ. Причем, ориентируясь на покупку иномарки, лучше сразу исключить для себя возможность так называемого "гаражного"ремонта автомобиля.

Навыки автомехаников, приобретенные при ремонте отечественных Жигулей и Москвичей, недостаточны для ремонта узлов и деталей иномарок. Во многих из них используются бортовые компьютеры. Причиной неисправности автомобиля может быть выход из строя какого-либо электронного блока, а чтобы его проверить, требуется сложное диагностическое оборудование сервисных центров.