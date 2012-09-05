С продукцией немецкой марки Liqui Moly, занимающейся производством масел человечество знакомо уже более шестидесяти лет. Сейчас этот производитель считается мировым лидером в сфере производства различных видов моторных масел. Среди ассортимента немецкой компании вы найдете синтетические и минеральные вещества разных классов вязкости, которые созданы по спецификациям ACEA и API. Эти стандарты рекомендованы большинством автопроизводителей. Соответственно подбор масел LIQUI MOLY возможен для каждого автовладельца, вне зависимости от марки или же модели его машины.

Назначением моторных масел в машинах является отвод избыточного тепла, а также снижение силы трения, которое возникает между отдельными его частями. В случае отсутствия такой жидкости силовые агрегаты либо перегреются, либо сломаются по причине истирания конкретных деталей. Исходя из этого, постоянная слежка за уровнем масел в автомобилях является обязанностью каждого водителя. Основной ценности масел, выпускаемых немецким концерном, является уникальность технологий их производства. Ликви Моли сама является производителем различных добавок и присадок, которые улучшают характеристики данных масел.

Данный производитель запатентовал наиболее наиболее распространенное и важное вещество, известное сегодня под названием дисульфида молибдена. Изначально его использовали в авиатехнике. Даже в случае пробивания масляных баков данное вещество останется в двигателе, защищая разные детали от процесса истирании на протяжении определенного времени. Соответственно это особо ценное вещество для авто разных марок, позволяющее продлить их работу даже в случае серьезных повреждений. Поэтому спрос на масла данной марки сегодня особо велик.

До того, как вы приступите к подбору новых автомасел, необходимо вспомнить, какое масло было использовано ранее. Если ваш мотор работает также как и прежде, то никакого смысла нет искать новый вид марку. Необходимо также ознакомиться с рекомендациями производителя, которые напечатаны на упаковках всех видов масел. Только таким способом вы сможете подобрать наиболее подходящее вашему мотору масло марки Liqui Moly. Также не помешают соображения и рекомендации специалистов. Хорошие механики имеют отличный опыт работы разными марками авто. Поэтому они хорошо разбираются в действии разных масел на двигатели машин.