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Личный автоюрист
13 Июля 2019
Теги: авто

Если вы внезапно стали участником ДТП, вам выписали штраф несправедливо, появились сомнения по поводу сделки, тогда лучше воспользоваться круглосуточными консультационными услугами автоюриста. Квалифицированные специалисты сервиса Автоюрист 24 помогут в решении любой проблемы, связанной с авто. Юристы службы предоставляют автовладельцам нужную информацию, рекомендуют правильные правовые решения проблем, помогают заполнить документацию, оформить страховой случай, обеспечивают лучший юридический исход во время ДТП или же при остановке представителями ГИБДД.

Любой автомобилист может попасть в спорную ситуацию. Нужную процедуру с правовой точки зрения может подсказать только грамотный специалист, помогающий в оформлении необходимой документации на местах. Для обычного автолюбителя подобные действия могут быть порой непонятными или же незначительными. Однако в дальнейшем они играют решающую роль при рассмотрении дел, вынесении решений по страховому делу или же штрафу. Без услуг автоюриста не обойтись в случае купли-продажи авто или же его постановке на учет. Также данный специалист нужен при возникновении проблем во время пересечения границ и дальнейшей легализации авто.

Приобретая годовой абонемент Автоюрист 24, владелец может воспользоваться услугой личного автоюриста. На протяжении года владельцы таких абонементов могут без ограничений пользоваться консультационной помощью специалиста, который урегулирует любые проблемы с ДТП, штрафами от ГИБДД, иными вопросами автотематики. Обходится такой абонемент не дороже 3 тыс. руб. Взамен автомобилист получает круглосуточно услуги высококвалифицированного автоюриста. Оказывается юридическая помощь водителям телефоном. Благодаря современному технологическому уровню, автовладельцы могут получить помощь дистанционно. Кроме консультаций автоюриста можно пересылать документацию, видео-материалы или фотоснимки. Личный контакт для этого не требуется.

Юридические консультации предоставляются каждому водителю вне зависимости от времени суток. Посоветовавшись с опытным автоюристом службы автомобилист сумеет урегулировать любую проблему. Это бесценная помощь, особенно в экстренных ситуациях. Она поможет вам сберечь средства, сэкономить драгоценное время, избавиться от хлопот и даже освободит от ожидаемых судебных разбирательств. Наиболее стрессовым для любого автовладельца является ДТП. В подобных ситуациях автоюристы службы помогут в правовым оформлением нужной документации, указывая пути отстаивания собственной позиции в конкретном случае. Специалист предоставит автовладельцу необходимую инструкцию, позволяющую в корне поменять дело и добиться полного оправдания.

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