Рассмотрев на одном из своих первых заседаний состояние дел в отечественном автопроме, вновь сформированное правительство решило предоставить существенные льготы всем тем иностранным партнерам, кто намерен приступить к выпуску автомобилей в России. Ввозимые из-за рубежа комплектующие для производимых в нашей стране машин будут освобождены от таможенных пошлин, если доля российских затрат составит не менее 10% от себестоимости конечной продукции в первый год реализации проекта и не менее 50% по истечении 5 лет совместной деятельности. Столь протекционистский документ призван привлечь к нам крупных иностранных инвесторов, благодаря которым правительство намерено сдвинуть с мертвой точки процесс реформирования автомобильной индустрии.

На Заволжском моторном заводе заговорили о рентабельности

Приятные цифры были оглашены на годовом собрании акционеров ОАО «Заволжский моторный завод». Крупнейший в России завод по производству бензиновых двигателей медленно, но уверенно вписывается в сложные рыночные отношения. За прошедший 1997 год выпущено более 269 тысяч различных двигателей, что на 12,5 тысячи больше, чем в 1996-м. Основным потребителем продукции Заволжского завода остается, как и прежде, АО ГАЗ. Из всего объема выпуска двигателей на него приходится 82,7 процента.

По расчетам заводских экономистов, у Заволжского завода даже отмечена прибыль. Увы. пока она остается только на бумаге, поскольку расчет с покупателями ведется в основном по бартеру. За деньги в прошлом году было реализовано только 14,5% продукции. Даже ведущий потребитель АО ГАЗ оплатил только 11% полученной продукции в денежной форме. Поэтому заводчанам не удалось пока ликвидировать невыплаты заработной платы — величина этой задолженности составляет около двух месяцев.

Свои дальнейшие перспективы Заволжский завод винит в повышении качества семейства двигателей на базе модели ЗМЗ-406.10. В будущем на базе этого же двигателя завод мог бы создать свой вариант малолитражного дизеля. Пока же ему нужно завершить адаптацию первого дизельного двигателя для «Гкзели», провести его ходовые испытания. Кроме того, форсированными темпами ведется на ЗМЗ и доводка других образцов дизельных двигателей для грузовиков и автобусов. Возможно, что их малосерийное производство будет организовано уже в 1999 году.