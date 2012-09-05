Любовь к скорости и драйву, реализованная в возможности наслаждаться каждой поездкой, делает вождение источником положительных эмоций. Снять стресс, забыть о проблемах, оставить повседневную рутину ради новых впечатлений удаётся далеко не каждому автовладельцу. Отчасти это связано с навыками вождения и чувством уверенности за рулём, которую обеспечивают качественные шины. Они могут относиться к разным сегментам, иметь разные характеристики, однако неизменными остаются основные требования: безопасность, надёжность и комфорт. Такие покрышки входят в топ самых популярных моделей, составленный Электронной биржей шин и дисков TyreTrader.





Преимущества итальянской авторезины

Компания Pirelli, штаб-квартира которой находится в Италии, а шины продаются по всему миру, специализируется на производстве качественной авторезины в течение многих лет. Наработанный опыт в сочетании с прогрессивными технологиями и решениями сделал продукцию итальянского бренда необычайно востребованной. Ей отдают предпочтение владельцы самых разных автомобилей, которых объединяет стремление к совершенству. Максимальный комфорт и безопасность – преимущества, ставшие неотъемлемой частью стратегии развития известной компании Пирелли.

Шины отличаются:

высокой производительностью

отличными сцепными свойствами

долговечностью

сниженным сопротивлением качению

разнообразием типоразмеров

Pirelli Cinturato P7 – летняя авторезина, популярная на Tyretrader, благодаря которой каждая поездка станет лёгкой и приятной, независимо от сложности погодных и дорожных условий. Особенности конструкции и дизайн протекторного рисунка этих покрышек помогли добиться отличных показателей на мокром и сухом асфальте.





Проверенные технологии

Надёжность продукции Пирелли во многом обусловлена вектором развития компании, ориентированной на постоянное совершенствование и внедрение инновационных технологий. Опыт, полученный благодаря партнёрству в разных гоночных соревнованиях, активно применяется при разработке авторезины для дорог общего пользования.

Шины итальянского бренда выбираются для первичной комплектации разных моделей автомобилей, что свидетельствует о высоком качестве этой резины. В её надёжности могли убедиться не только рядовые потребители, но и эксперты, проводившие различные тесты, в которых шины Pirelli демонстрируют отличные результаты.



