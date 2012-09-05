Летняя резина Nexen NBlue HD Plus представляет собой усовершенствованную версию одноименной модели. При ее разработке производитель учел все недоработки и ошибки, поэтому обновленная модель получилась очень качественной и надежной. Разработчик улучшил рисунок протектора, обеспечив стойкость к аквапланированию. Поэтому новые автошины Nexen NBlue HD Plus станут оптимальным решением для вождения при любой погоде.





Основные преимущества

Прежде чем купить шины Nexen NBlue HD Plus, стоит изучить основные преимущества этой модели. К ним относится:

отличное сцепление с дорожным полотном во время дождя благодаря использованию нового компаунда;

высокая стойкость к аквапланированию;

быстрое торможение на любом дорожном покрытии;

равномерный износ, который помогает продлить срок службы резины, обеспечивая высокие эксплуатационные характеристики на протяжении всего срока использования;

отличная управляемость транспортным средством;

устойчивость при маневренности благодаря наличию массивных плечевых блоков;

усиленные боковины и брекер в каркасе позволили увеличить контактное пятно, делая вождение транспортного средства безопаснее.

К тому же шины Nexen NBlue HD Plus хоть и стали намного лучше по характеристикам, чем их предшественники, сохранили доступную цену, поэтому подойдут для тех, кто ищет качественную резину, но не готов переплачивать.





Ключевые особенности

Резина Nexen NBlue HD Plus отличается рядом ключевых характеристик:

Стабильность даже на очень высокой скорости. Такая модель шин обладает улучшенной стабилизацией при движении на высокой скорости. Данная особенность достигается благодаря наличию в корде цельной стальной проволоке, а также использованию при производстве особенного состава резины. Это особенностью также улучшает управляемость автомобилем. Отличное сцепление с мокрым дорожным полотном. Обеспечивается использованием инновационного компаунда, в состав которого входит высокий процент силки. Уникальная технология производства гарантирует однородный состав. Поэтому обеспечивается не только отличное сцепление с мокрым и сухим дорожным полотном, но и быстрое торможение. Короткий тормозной путь. Благодаря добавлению в протектор стального корда тормозной путь стал короче. Это позволило обеспечить точный контроль над скоростью, стильный ход и максимальную безопасность на дороге. А наличие жестких плечевых зон обеспечивает устойчивость транспортного средства при маневрах и защиту от заносов.

Для производства шин используется уникальный состав резины, который сохраняет твердость даже при очень высокой температуре окружающей среды и дорожного покрытия. Поэтому шины изнашиваются медленно и равномерно.



