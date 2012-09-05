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Например, новая модель lexus es 200 считается одним из лучших авто по показателям управляемости. Она оснащена инновационной платформой GA-K, задними и передними датчиками парковки, которые имеют функцию автоматического торможения, а также люком с электроприводом. Система RCTAB помогает водителю выехать задним ходом с парковки и также имеет функцию автоматического торможения. Еще одной новинкой модели является ионизатор воздуха. Модель представляет сегмент бизнес-седанов и принадлежит к седьмому поколению серии Лексус ES. Ее создатели преследовали довольно амбициозные задачи. Поэтому авто получилось роскошным, утонченным и комфортабельным. Благодаря внедрению инновационной платформы разработчикам удалось создать более смелый и динамичный кузовной дизайн.



А флагманский седан лексус ls 500 цена которого вполне приемлема относится к десятому поколению данной серии. Оснащена модель десяти-ступенчатой АКП. Для обивки дверей производитель использовал стиль оригами, который выполнен вручную. Сиденья созданы эксклюзивно ottoman-ом, имеют точки массажа и подогрева. Декор салона привлекает внимание интересной новинкой, не имеющей аналогов - это оригинальная технология огранки стекол, называемая кирико. Данная модель обладает исключительной роскошью и комфортом. Особенно следует выделить превосходную управляемость.



Эксперты с восторгом называют LS 500 самым совершенным творением Лексус. Оснащена модель твин-турбо бензиновым движком. Отличается он бесшумной работой и непревзойденными техническими характеристиками. Именно такого агрегата достоин флагманский седан. Благодаря движку достигнуто стремительное и мощное ускорение авто. Отличается он и скоростью реагирования на команды, исходящие с педалей акселератора. Топливная экономичность достигается за счет двух турбонагнетателей, которыми также оснащена модель.

