Наш автосалон является официальным дилером Lexus, который расположен в
Ижевске. Здесь представлены на продажу различные модификации этого
известнейшего автомобильного бренда мирового значения. Чтобы выбрать
подходящую модель, лучше всего посетить лексус официальный сайт, где
представлен весь модельный ряд данной марки с детальными техническими
характеристиками и высококачественными снимками. Любой желающий сможет
записаться в автосалоне не бесплатный тест-драйв и проверить
интересующую модель в деле. Это поможет подобрать именно то авто,
которое удовлетворит все ваши потребности.
Например, новая модель lexus es 200 считается одним из лучших авто по
показателям управляемости. Она оснащена инновационной платформой GA-K,
задними и передними датчиками парковки, которые имеют функцию
автоматического торможения, а также люком с электроприводом. Система
RCTAB помогает водителю выехать задним ходом с парковки и также имеет
функцию автоматического торможения. Еще одной новинкой модели является
ионизатор воздуха. Модель представляет сегмент бизнес-седанов и
принадлежит к седьмому поколению серии Лексус ES. Ее создатели
преследовали довольно амбициозные задачи. Поэтому авто получилось
роскошным, утонченным и комфортабельным. Благодаря внедрению
инновационной платформы разработчикам удалось создать более смелый и
динамичный кузовной дизайн.
А флагманский седан лексус ls 500 цена которого вполне приемлема
относится к десятому поколению данной серии. Оснащена модель
десяти-ступенчатой АКП. Для обивки дверей производитель использовал
стиль оригами, который выполнен вручную. Сиденья созданы эксклюзивно
ottoman-ом, имеют точки массажа и подогрева. Декор салона привлекает
внимание интересной новинкой, не имеющей аналогов - это оригинальная
технология огранки стекол, называемая кирико. Данная модель обладает
исключительной роскошью и комфортом. Особенно следует выделить
превосходную управляемость.
Эксперты с восторгом называют LS 500 самым совершенным творением Лексус.
Оснащена модель твин-турбо бензиновым движком. Отличается он бесшумной
работой и непревзойденными техническими характеристиками. Именно такого
агрегата достоин флагманский седан. Благодаря движку достигнуто
стремительное и мощное ускорение авто. Отличается он и скоростью
реагирования на команды, исходящие с педалей акселератора. Топливная
экономичность достигается за счет двух турбонагнетателей, которыми также
оснащена модель.