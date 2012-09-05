Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Лексус-Ижевск




Лексус-Ижевск
26 Мая 2019
Теги: авто

Наш автосалон является официальным дилером Lexus, который расположен в Ижевске. Здесь представлены на продажу различные модификации этого известнейшего автомобильного бренда мирового значения. Чтобы выбрать подходящую модель, лучше всего посетить лексус официальный сайт, где представлен весь модельный ряд данной марки с детальными техническими характеристиками и высококачественными снимками. Любой желающий сможет записаться в автосалоне не бесплатный тест-драйв и проверить интересующую модель в деле. Это поможет подобрать именно то авто, которое удовлетворит все ваши потребности.

Например, новая модель lexus es 200 считается одним из лучших авто по показателям управляемости. Она оснащена инновационной платформой GA-K, задними и передними датчиками парковки, которые имеют функцию автоматического торможения, а также люком с электроприводом. Система RCTAB помогает водителю выехать задним ходом с парковки и также имеет функцию автоматического торможения. Еще одной новинкой модели является ионизатор воздуха. Модель представляет сегмент бизнес-седанов и принадлежит к седьмому поколению серии Лексус ES. Ее создатели преследовали довольно амбициозные задачи. Поэтому авто получилось роскошным, утонченным и комфортабельным. Благодаря внедрению инновационной платформы разработчикам удалось создать более смелый и динамичный кузовной дизайн.

А флагманский седан лексус ls 500 цена которого вполне приемлема относится к десятому поколению данной серии. Оснащена модель десяти-ступенчатой АКП. Для обивки дверей производитель использовал стиль оригами, который выполнен вручную. Сиденья созданы эксклюзивно ottoman-ом, имеют точки массажа и подогрева. Декор салона привлекает внимание интересной новинкой, не имеющей аналогов - это оригинальная технология огранки стекол, называемая кирико. Данная модель обладает исключительной роскошью и комфортом. Особенно следует выделить превосходную управляемость.

Эксперты с восторгом называют LS 500 самым совершенным творением Лексус. Оснащена модель твин-турбо бензиновым движком. Отличается он бесшумной работой и непревзойденными техническими характеристиками. Именно такого агрегата достоин флагманский седан. Благодаря движку достигнуто стремительное и мощное ускорение авто. Отличается он и скоростью реагирования на команды, исходящие с педалей акселератора. Топливная экономичность достигается за счет двух турбонагнетателей, которыми также оснащена модель.

.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
"Люксембургские” автомобили... - . (+19)
Российские автозаводы: от кабр... - . (+28)
Автосалон Altera - . (+34)
“Десятка” станет полноприводно... - . (+26)
Альфа-Сервис Зубово - официаль... - . (+32)
“Куница” обнюхивает автомобиль... - . (+48)
Отличный результат для пятилет... - . (+65)
Поиски продолжаются... - . (+55)
НетГейм - основные преимуществ... - . (+66)
Герман “Куница”... - . (+77)
АвтоСпецТранс - . (+66)
Рабочие лошадки помогут вам ко... - . (+51)
Наливная парфюмерия... - . (+60)
Компания FIAT - . (+54)
Автомобильные ветровики... - . (+86)
Популярное на форуме
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 9 дней назад
Самуи (Путеводитель)... - 03:48, 9 Марта 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Спроси большого начальника ГАИ... - 17:05, 27 Января 2019
Автошоу в Киеве 2012... - 14:58, 19 Января 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 01:38, 17 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 16:45, 3 Ноября 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке