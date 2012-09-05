Igrosoft – одна из самых известных компаний по созданию программного обеспечения для интернет-казино Вулкан. Она не отличается большой «плодовитостью» и обширным списком игр. Но многие видеослоты от этой студии стали настоящими легендами в мире азартных игр. Это выгодно отличает продукцию Игрософт от эмуляторов, созданных конкурирующими компаниями. Большая часть аппаратов, представленных на сайте https://clubwulkan.xyz/, изначально создавалась для русскоязычных потребителей. Это еще одна причина, почему сюжеты, используемые Igrosoft, так близки пользователям из постсоветских стран.

Отличительными особенностями автоматов от Игрософт в казино Вулкан являются:

своеобразный юмор, иногда – грубоватый;

интересные сюжеты;

замечательные по красоте и яркости призовые турниры;

простое управление;

регулярная выплата выигрышей;

характерный фирменный дизайн – рисованные слоты.

Последние разработки компании включают компьютерные новинки, но математический механизм игр остался нетронутым. По всей вероятности, разработчики следуют народной мудрости о том, что «лучшее – враг хорошего». И, судя по всему, они не так уж и неправы. Рассмотрим основные шедевры Игрософт, представленные в казино Вулкан.





Crazy Monkey

Главный герой – симпатичный и немного сумасшедший шимпанзе, который проведет увлекательную экскурсию по африканским джунглям. Базовая игра –стандартная: нужно собирать одинаковые картинки со змеями, бабочками, львами, экзотическими фруктами и прочей тропической флорой и фауной. Зато призовой раунд заставит поволноваться. Нужно дернуть за 5 веревок так, чтобы накормить прожорливую обезьянку бананами, а не угодить ей по голове наковальней, привязанной к одной из веревок.





Fruit Cocktail

Пятибарабанный автомат с современными эффектами и классической фруктовой символикой, которая стала привычной в наземных заведениях. Риск-игра дает возможность многократно увеличить даже незначительную сумму, а оригинальный бонусный раунд заставит поволноваться, совпадут ли символы на трех барабанах.





Пробки

Само название говорит о том, что это история пьяницы, любимое место отдыха которого – пивной бар. Хмельные напитки, пивные кружки и аппетитная закуска – основные картинки, которые используются в этом видеослоте. Бонусная игра проходит в два этапа. На первом уровне нужно переворачивать пивные крышечки, на которых написаны коэффициенты увеличения выигрыша. Второй этап – нужно правильно выбрать блюдо, чтобы завсегдатай питейного заведения смог основательно подкрепиться.

Несмотря на то, что более молодые и амбициозные компании конкурируют с Игрософт, компания по-прежнему занимает видное место на рынке, а ее продукция по-прежнему любима и востребована пользователями казино Вулкан разных возрастов.



