Диплом подтверждает прохождение человеком обучения и наличие у него высшего или иного специального образования. При этом диплом является важным личным документом. Ведь он позволяет работать в той или иной сфере. Следовательно, именно диплом становится залогом получения достойной работы при переезде за рубеж. Чтобы национальный документ стал действовать за границей, придется пройти процедуру легализации диплома о высшем образовани.





Какие документы нужны для работы за границей

Если переезд связан с последующим устройством на работы, лицо обязано представить целый пакет документов. Потребуются сведения о личности, страховки, бумаги об отсутствии судимости. Но ключевое значение имеет именно диплом. Ведь именно на основании полученного образования, работодатель будет принимать решение о приеме на работу. И диплом станет важным документом при последующих перемещениях по карьерной лестнице.

Однако национальные документы в своем оригинальном виде не действуют в других странах. Существует единственный способ придания им силы за рубежом - это легализация образовательных документов. На сайте АиТочка https://aitochka.com/services/legalisation-diplom/ можна найти полную информацию о данном процессе.





Особенности процедуры легализации

Консульская легализация диплома существенно отличается от апостилизирования документов. В случае с легализацией потребуется пройти более сложную бюрократическую процедуру. При этом такая процедура примерно одинакова для России и Украины. Бюрократические системы стран весьма похожи друг на друга и работают по одинаковым принципам. Поэтому, можно перечислить основные этапы легализации диплома. Они будут справедливы для обеих указанных стран:

Необходимо заверить документы в нескольких министерствах. Соответственно, придется посещать столицу, что неудобно для жителей регионов. При этом каждое министерство имеет собственные требования. Их придется узнать и в точности исполнить;

Нужно перевести документ на соответствующий язык. При этом надо найти переводчика, который имеет аккредитацию и допущен к переводам таких документов, как дипломы об образовании. Соответственно, к переводу диплома следует прилагать и документ, подтверждающий квалификацию переводчика;

Полученный перевод нужно нотариально заверить, без этого документ будет недействительным. Только нотариальное заверение придает ему действительность и диплом может приниматься в качестве реального документа.

В ходе процедуры потребуется заполнять бланки заявлений, подавать свои бумаги. Важно знать правила, предъявляемые к легализуемым документам. Например, не допускается легализация ламинированных документов.





В чем сложность подготовки документов

Сложность заключается в том, что заинтересованное лицо не занимается такой деятельностью постоянно. То есть, человеку не известны требования государственных органов. Между тем, обличие положений, форм заполнения справок создают условия для ошибок или неточностей. При этом такие ошибки, пусть и незначительные, являются нарушением предусмотренной процедуры. Следовательно, на любом этапе легализация документов об образовании может быть приостановлена. Собранный пакет бумаг будет возвращен владельцу и все придется начинать сначала.

Поэтому, имеет смысл обратиться в специализированную компанию, например, в такую, как АиТочка, чьи услуги позволят сэкономить время и получить гарантию успешной легализации диплома.



