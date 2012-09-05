Путей легализации после угона автомобиля в основном три:

Первый путь для отечественных автомобилей теперь не проходит - все угнанные автомобили заносятся в базу данных, и при первой же проверке на посту ГИБДД автомобиль будет задержан, а владелец арестован.

Для иномарок этот вариант еще может использоваться. Технология здесь примерно такая: если автомобиль угоняется в странах Европы, то по прибытии в Польшу - а эта страна, по мнению специалистов, является одним из основных перевалочных пунктов для автомобилей, угнанных в Германии и в других европейских странах, - на кузовных номерах при помощи наплавления свинца изменяют несколько цифр, на новый номер изготавливают новые документы и отправляют автомобиль в Россию. Номер двигателя на первом этапе могут и не трогать - его на таможне, как правило, не проверяют. Когда же автомобиль оказывается в России, то его могут оставить с новым номером и с новыми документами, но могут восстановить старый номер и "оформить" новый техпаспорт. Затем автомобиль где-то в "своем" ГИБДД ставится на учет, два-три раза перепродается со снятием и постановкой на учет через подставных лиц и поступает на реализацию. Проверка по компьютеру уже не страшна - везде видно, что автомобиль раньше стоял на учете. Ищете оборудование для установки мобильного интернета в автомобиль и организации wifi в авто? В интернет-магазине ShopCarry вы сможете приобрести все необходимые товары по доступным ценам.

Второй путь - перебивка номеров и замена панелей под уже имеющиеся "шитые" документы. Тут технология примерно такая: покупаются разбитые автомобили, разбираются и необходимые элементы используются для легализации угнанных автомобилей. Например, чтобы сохранить" старый номер кузова, раньше просто вырезалась родная номерная панель и вваривалась та, на которую имелись шитые документы. Теперь это не проходит - милиция научилась находить и выявлять сварные швы на панелях кузова. Но если заменить всю панель, проварив ее по заводским швам, то такие варианты, как правило, проходят, если угонщики используют специальное оборудование для высокоточной сварки.

Иногда преступники, надеясь на высокую технику исполнения, просто аккуратно меняют таблички с VIN (шильды). Перебивка номеров на двигателях производится путем спиливания металла шлифовальным кругом, фрезой или другим режущим инструментом. Поверхность потом обрабатывается соответствующим образом рашпилем, на случай сканирования спектральным анализатором набивается новый номер.