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Ледовые гонки
18 Июля 2020
Теги: авто

В начале марта в столице Казахстана, Астане, прошли первые в истории города ледовые гонки. Спортсмены из России, разбавившие контингент местных гонщиков, удивлялись: столько зрителей вдоль трассы они не видели никогда.

Перед стартом соревнования его организатор, один из ведущих казахских гонщиков Тимур Уразаков, но мог скрыть волнения: Это важное событие и для меня, и для города. Впрочем, для него в первую очередь, ведь Уразаков не только пилот и владелец автомобильного сервиса, но еще и руководитель Автоспортивной федерации Астаны А она сейчас ведет политическую борьбу с Федерацией автомотоспорта республики Казахстан. И хотя делить им особенно нечего (за год в стране проходит чуть больше десятка соревнований), схватка разгорелась не на шутку. Обе организации претендуют на всю полноту автоспортивной власти и воюют теми же методами, что в свое время российские РАФ и ФАСТР. Организованный Уразаковым ледовый Кубик Баитерека прошел под угрозой лишения лицензий всех пилотов и судей, имевших отношение к гонке.

Ссориться с Федерацией автомотоспорта Казахстана никто но хотел, поэтому на гонку собралась лишь дюжина машин — сплошь вазовские восьмерки и единственная Honda CRX. Причем половину автомобилей выставила команда Астана-Камкор. принадлежащая Уразакову. а четыре спортсмена приехали из России Зато среди наших был титулованный тольяттинец Виталий Дудин который должен был показать местным гонщикам к чему надо стремиться.

Впрочем, дефицит участников Уразакова не расстраивал: Главное не их количество. а шоу. которое мы подарим зрителям. Незамысловатую километровую трассу (четыре левых поворота и один правый) проложили по замерзшей реке Ишим прямо в центре столицы. Болельщиков и правда собралось несколько тысяч Приехали даже руководящие чины города. Их дольше всего пришлось убеждать, что такой спорт Астане нужен, признался Сергей Удод, известный в прошлом омский гонщик, а сейчас тренер и один из организаторов соревнования.

 

 



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