Своевременно назначенная терапия в современной медицине дает гарантию стопроцентного излечения от вирусного гепатита С или качественного продления жизни пациента на долгие годы. Но все-таки стоит помнить, что все лекарства для лечения гепатита С, применяемые в медицинских схемах, имеют негативные побочные, свойства.

Вредность таких эффектов возможно, сегодня, снизить, если:

выполнять инъекции перед сном;

необходимо пить как можно больше воды, поскольку терапия часто приводит к опасному обезвоживанию организма пациента;

также полноценно питаться;

давать умеренную, ежедневную физическую нагрузку.

Негативные последствия современного лечения гепатита С состоят из:

повышенной раздражительности;

неприятных ощущений во время укола, перед инъекции необходимо приложить лед или обработать, усиленно спиртом;

депрессивное, подавленное состояние возникает, практически у трети пациентов, и, как правило, ее острые признаки всегда обнаруживаются в первый месяц применения лекарственной, медикаментозной терапии, в виде крайне подавленного настроения, постоянной бессонницы, вялости, апатии, потери аппетита, высоком уровне снижения либидо. Возникают постоянные мысли о самоубийстве, часто прогрессирует и превалирует чувство безнадежности, а также полной безысходности;

бессонница, о которой необходимо срочно сообщить своему лечащему доктору, очень опасна, так как она значительно ухудшает качество жизни пациента;

постоянные проблемы со зрением иногда возникают у отдельных пациентов, вследствие их может возникнуть или быстро развиться такое заболевание, как ринопатия;

затрудненное дыхание, вследствие приема антивирусной терапии, может привести к очень сильным нарушениям в легочных процессах или бронхиальному спазму.

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Благодаря качественному и актуальному применению в терапии ВГС новых эффективных препаратов, происходит быстрое, общее блокирование ферментов активного вируса,

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