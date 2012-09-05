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Лечение вирусного гепатита С в осложненной или хронической стадии
29 Января 2017
Теги: гепатит С

Своевременно назначенная терапия в современной медицине дает гарантию стопроцентного излечения от вирусного гепатита С или качественного продления жизни пациента на долгие годы. Но все-таки стоит помнить, что все лекарства для лечения гепатита С, применяемые в медицинских схемах, имеют негативные побочные, свойства.

Вредность таких эффектов возможно, сегодня, снизить, если:

  • выполнять инъекции перед сном;
  • необходимо пить как можно больше воды, поскольку терапия часто приводит к опасному обезвоживанию организма пациента;
  • также полноценно питаться;
  • давать умеренную, ежедневную физическую нагрузку.

Негативные последствия современного лечения гепатита С состоят из:

  • повышенной раздражительности;
  • неприятных ощущений во время укола, перед инъекции необходимо приложить лед или обработать, усиленно спиртом;
  • депрессивное, подавленное состояние возникает, практически у трети пациентов, и, как правило, ее острые признаки всегда обнаруживаются в первый месяц применения лекарственной, медикаментозной терапии, в виде крайне подавленного настроения, постоянной бессонницы, вялости, апатии, потери аппетита, высоком уровне снижения либидо. Возникают постоянные мысли о самоубийстве, часто прогрессирует и превалирует чувство безнадежности, а также полной безысходности;
  • бессонница, о которой необходимо срочно сообщить своему лечащему доктору, очень опасна, так как она значительно ухудшает качество жизни пациента;
  • постоянные проблемы со зрением иногда возникают у отдельных пациентов, вследствие их может возникнуть или быстро развиться такое заболевание, как ринопатия;  
  • затрудненное дыхание, вследствие приема антивирусной терапии, может привести к очень сильным нарушениям в легочных процессах или бронхиальному спазму.

Стоимость лечения гепатита С возможно определить на сайте компании Индия Экспресс.

Благодаря качественному и актуальному применению в терапии ВГС новых эффективных препаратов, происходит быстрое, общее блокирование ферментов активного вируса,

Препарат sofovir из Индии является новейшим ингибитором полимеразы NS5B и продуктивно применяется для стационарного и домашнего лечения хронического или острого вирусного гепатита С, в качестве составляющего комбинированной, сложной схемы противовирусного лечения у взрослых больных. India-expres предлагает sofovir, цена которого достаточно доступна, и намного дешевле европейских аналогов. Sofovir заказать возможно на нашем интернет портале компании фармацевтического дилера с гарантией производителя.


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