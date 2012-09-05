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Что это за лекарство и чем оно лучше других?

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Способ лечения

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Побочные эффекты, тонкости применения

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Самыми ярко выраженными остаются:

головная боль;

тошнота, отсутствие аппетита;

неврозы;

отечность.

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