Лечебная терапия зубов при образовании кисты

Лечение или удаление кисты зуба выполняется терапевтическим и хирургическим методом. Выбирает методику лечения специалист, на основе предварительного рентгенологического осмотра, учитывая образованный размер.

При обнаружении кисты под коронкой зуба в объеме более 8 мм, его удаляют с помощи хирургического вмешательства, небольшие образования будут удалены консервативным способом.





Лечение кисты без предварительного вреда зубу

Еще вначале болезни, когда киста еще увеличилась в размерах, проводится лечебный процесс, где коронку не нужно не снимать. В участке неподалеку от корневой части проделывают прокол небольшого размера, вводят туда противовоспалительные средства. Все делается исключительно по назначению врача. Также по его назначению больной будет принимать антибиотики предотвращающие процесс воспаления. Лечение будет проводиться курсовой терапией, если по ее окончанию киста не исчезла, то пациент направляется к хирургу.

Аналогичный метод - депофрез. При данном варианте в десну вводится лекарственный препарат при помощи электротока.

Лечебная процедура:

1. Вначале стоматолог вскрывает часть зуба, где образовалось новообразование, что расширяет корневые участки.

2. Идет обработка антисептиками и противовоспалительными лечебными средствами.

3. После доктор закладывает на больной участок препарат для восстановления тканей, запломбирует единичный участок.

4. Через определенное время больной повторно посещает доктора для проведения контрольной терапии, чтобы не допустить осложнений болезни.

Лечение и удаление кисты зуба в большинстве случаях проводится за счет использования препаратов. И только при необходимости или невозможности лечения, больной будет направлен к хирургу.





Хирургическая обработка

Процесс занимает всего несколько минут, но предварительно хирург проделывает ряд подготовительных работ, сделав обезболивающий укол. После обследования места удаления он срезает участок, где находится киста. После поверхность обрабатывается антисептиками, назначается лечение противовоспалительными средствами.

Стоимость удаления кисты зуба в клиниках Москвы

Цена подобного удаления отличается и зависит во всем от:

1. степени заболевания;

2. методики лечения;

3. расходов на используемые материалы.

Чтобы узнать, во сколько обойдется удаление кисты, можно после того, как осмотрит состояние стоматолог. Стоматологический официальный сайт предлагает оптимальные цены, притом у каждого доктора большой опыт работы. В момент лечения используются только качественные препараты, проверенные временем.

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