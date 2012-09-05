Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Лазерная эпиляция в Санктум Клиника




Лазерная эпиляция в Санктум Клиника
30 Января 2025

Лазерная эпиляция – это один из самых современных и эффективных методов удаления нежелательных волос, который обеспечивает гладкость кожи на длительное время. В Санктум Клиника лазерная эпиляция спб проводится с использованием александритового лазера, признанного золотым стандартом в области лазерной косметологии. Благодаря передовым технологиям и профессионализму специалистов, клиника предлагает безопасные и комфортные процедуры с гарантированным результатом.

Преимущества лазерной эпиляции в Санктум Клиника

Использование передового оборудования – в Санктум Клиника применяются сертифицированные лазерные установки, обеспечивающие точное и безопасное воздействие.
Безболезненность процедуры – встроенная система охлаждения снижает дискомфорт даже в чувствительных зонах.
Эффективность и долговременный результат – уже после первого сеанса отмечается значительное замедление роста волос, а полный курс позволяет избавиться от них на несколько лет.
Минимальные побочные эффекты – в отличие от других методов удаления волос, лазерная эпиляция не вызывает раздражения, вросших волос и других неприятных последствий.
Индивидуальный подход – специалисты клиники подбирают параметры лазера в зависимости от фототипа кожи и структуры волос, что делает процедуру безопасной и максимально результативной.

Какие зоны можно обработать?

Лазерная эпиляция в Санктум Клиника подходит для удаления волос на различных участках тела:
✔ Лицо (верхняя губа, подбородок, щеки)
✔ Подмышечные впадины
✔ Руки и ноги
✔ Зона бикини
✔ Спина и грудь

Как проходит процедура?

1️⃣ Консультация специалиста – врач определяет фототип кожи, тип волос и назначает индивидуальный курс процедур.
2️⃣ Подготовка – за несколько недель до сеанса рекомендуется отказаться от загара и других методов депиляции, кроме бритья.
3️⃣ Проведение эпиляции – врач обрабатывает кожу лазером, охлаждая ее специальной системой, чтобы минимизировать дискомфорт.
4️⃣ После процедуры – могут наблюдаться легкое покраснение и чувствительность кожи, но они проходят в течение нескольких часов. Рекомендуется избегать солнечного воздействия и использовать увлажняющие средства.

Противопоказания

Хотя лазерная эпиляция безопасна, существуют некоторые противопоказания:
❌ беременность и период лактации
❌ кожные заболевания в зоне обработки
❌ свежий загар
❌ онкологические заболевания
❌ варикозное расширение вен в активной стадии

Александритовый лазер: почему он лучший?

Александритовый лазер – это одна из самых эффективных технологий в области лазерной эпиляции. Его основное преимущество – работа на длине волны 755 нм, которая оптимальна для удаления темных волос на светлой и средней коже. Положительный эффект от данной процедуры подтверждают александритовый лазер отзывы.

Запишитесь на процедуру в Санктум Клиника

Лазерная эпиляция – это быстрый, безопасный и эффективный способ навсегда избавиться от нежелательных волос. Санктум Клиника в Санкт-Петербурге предлагает профессиональный подход, современное оборудование и индивидуальные программы для каждого клиента.

.

Поделиться ссылкой
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке