Лазерная эпиляция – это один из самых современных и эффективных методов удаления нежелательных волос, который обеспечивает гладкость кожи на длительное время. В Санктум Клиника лазерная эпиляция спб проводится с использованием александритового лазера, признанного золотым стандартом в области лазерной косметологии. Благодаря передовым технологиям и профессионализму специалистов, клиника предлагает безопасные и комфортные процедуры с гарантированным результатом.

Преимущества лазерной эпиляции в Санктум Клиника

✔ Использование передового оборудования – в Санктум Клиника применяются сертифицированные лазерные установки, обеспечивающие точное и безопасное воздействие.

✔ Безболезненность процедуры – встроенная система охлаждения снижает дискомфорт даже в чувствительных зонах.

✔ Эффективность и долговременный результат – уже после первого сеанса отмечается значительное замедление роста волос, а полный курс позволяет избавиться от них на несколько лет.

✔ Минимальные побочные эффекты – в отличие от других методов удаления волос, лазерная эпиляция не вызывает раздражения, вросших волос и других неприятных последствий.

✔ Индивидуальный подход – специалисты клиники подбирают параметры лазера в зависимости от фототипа кожи и структуры волос, что делает процедуру безопасной и максимально результативной.

Какие зоны можно обработать?

Лазерная эпиляция в Санктум Клиника подходит для удаления волос на различных участках тела:

✔ Лицо (верхняя губа, подбородок, щеки)

✔ Подмышечные впадины

✔ Руки и ноги

✔ Зона бикини

✔ Спина и грудь

Как проходит процедура?

1️⃣ Консультация специалиста – врач определяет фототип кожи, тип волос и назначает индивидуальный курс процедур.

2️⃣ Подготовка – за несколько недель до сеанса рекомендуется отказаться от загара и других методов депиляции, кроме бритья.

3️⃣ Проведение эпиляции – врач обрабатывает кожу лазером, охлаждая ее специальной системой, чтобы минимизировать дискомфорт.

4️⃣ После процедуры – могут наблюдаться легкое покраснение и чувствительность кожи, но они проходят в течение нескольких часов. Рекомендуется избегать солнечного воздействия и использовать увлажняющие средства.

Противопоказания

Хотя лазерная эпиляция безопасна, существуют некоторые противопоказания:

❌ беременность и период лактации

❌ кожные заболевания в зоне обработки

❌ свежий загар

❌ онкологические заболевания

❌ варикозное расширение вен в активной стадии

Александритовый лазер: почему он лучший?

Александритовый лазер – это одна из самых эффективных технологий в области лазерной эпиляции. Его основное преимущество – работа на длине волны 755 нм, которая оптимальна для удаления темных волос на светлой и средней коже. Положительный эффект от данной процедуры подтверждают александритовый лазер отзывы.

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Лазерная эпиляция – это быстрый, безопасный и эффективный способ навсегда избавиться от нежелательных волос. Санктум Клиника в Санкт-Петербурге предлагает профессиональный подход, современное оборудование и индивидуальные программы для каждого клиента.