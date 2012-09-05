При входе в центральный павильон WCES’99 посетителей встречал “Паккард" 1941 года выпуска. В старомодной панели цвета слоновой кости был установлен один-единственный прибор: многоцелевой информационный сервер 'AutoPC" - одна из последних разработок фирмы “Clarion" . В этой машине он должен был демонстрировать лишь одну из своих функций - навигацию с голосовым диалоговым управлением. А заодно и символизировать связь времен - мол, даже такой старой машине не обойтись без новейшего компьютера. Вот только на обратном пути, то есть на выходе из павильона, на "Паккард” никто уже не глядел. Потому что на фоне других достижений, демонстрируемых на выставке, его электронные навороты выглядели просто игрушкой.

Казалось, что в этом году на выставку словно обрушился звездопад новых технологий. Спутниковое и цифровое радио, телевизоры высокой четкости, мобильные компьютерные видеокомплексы с доступом в Интернет, автомобильные сабвуферы нового поколения... Ажиотажный интерес специалистов вызвала новейшая концепция автомобильной электроники, разработанная несколькими американскими компаниями. Называется она ITS (Intelligent Transportation System), а ее технологической основой является так называемая "Интеллектуальная шина данных" - IDB (Intelligent Data Bus).

Речь идет о том. чтобы через год-два все электронное оснащение автомобиля (независимо от фирмы-производителя) было построено по единому принципу и “разговаривало" на одном и том же алгоритмическом языке. Тогда получится (по замыслу) так. К примеру, нужно поставить на машину сигнализацию. Для этого вы всего лишь подключаете электронный блочок к слоту (как оперативную память или факс-модем в компьютере) - и все. Дальше она сама связывается с бортовым чипом, который управляет двигателем, замками и прочей электроникой и “срастается" с ними. Нужно добавить блок “Hands Free" для мобильного телефона - делаете то же самое. Блок самостоятельно продиагностируется и “подцепится" к уже имеющейся аудиосистеме. Можете не волноваться: в нужный момент он отключит магнитолу и переключит динамики на ваш мобильник. И таким образом вы самостоятельно можете установить на машину любое дополнительное оборудование - будь то навигационная система, чейнджер или автомобильный видеотеатр. К сказанному добавим, что три гиганта американской автоиндустрии - “Ford". “Chrysler" и "General Motors" во всеуслышание заявили, что уже закладывают технологию IDB в новые модели.