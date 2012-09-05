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Land Rover - лучший из премиум-класса
16 Марта 2019
Теги: авто

Российские автолюбители давно оценили преимущества Land Rover разных модификаций. Сегодня данная марка ассоциируется не только с премиум-классом, но еще и с прекрасным сочетанием комфорта с непревзойденной маневренностью, мобильностью, спортивным характером и стилем. Такие машины выбирают только независимые люди, готовые к невероятным наслаждениям, приключениям и новым впечатлениям.
Ленд Ровер официальный сайт создан именно для таких автолюбителей новым официальным дилером данного бренда. Расположен наш автосалон в Екатеринбурге и предлагает заинтересованной аудитории не только приобретение, но и полное сервисное обслуживание разных модификаций этой марки.

Наш автосалон представляет автомобильную группу Автоплюс, которая является крупнейшей и динамично развивающейся организацией во всем Урало-Сибирском регионе. Представленные в автосалоне модификации Ленд Ровер охватывают разные эпохи и времена. Здесь представлены не только хорошо известные и прижившиеся модели, но и новинки, которые появились в текущем году. Например, у нас вы сможете купить Land Rover Discovery 2019 в любой удобной и выгодной вам комплектации. Для ознакомления со всеми возможностями и техническими модификациями Дискавери, вам необязательно посещать наш салон. Достаточно воспользоваться веб-ресурсом Автоплюс, где представлено исчерпывающее описание модели.

Автосервис Ленд Ровер Екатеринбург придерживается высочайших стандартов по реализации и дальнейшему обслуживанию авто. Это можно назвать основным принципом нашей работы. На практике наша профессиональная команда старается максимально поддерживать высочайший авторитет марки, предоставляя клиентуре все необходимые услуги. Только такое обслуживание в автомобильной сфере сегодня можно назвать конкурентоспособным. Основываясь на индивидуальные пожелания клиентуры мы стараемся достичь высокой результативности. Следовательно, обращаясь в наш автосалон, вы можете забыть о повседневной суматохе и насладиться невероятными возможностями модельного ряда Ленд Ровер.

Каждый потенциальный покупатель в Автоплюс может рассчитывать на привилегии и персональные предложения. При этом такие программы действуют не только в автосалоне, но и в дилерских центрах или же компаниях-партнерах. Разработана клубная программа Автоплюс с учетом пожеланий клиентуры. Для более глубокого ознакомления с данной программой, достаточно воспользоваться официальным веб-ресурсом Автоплюс.

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