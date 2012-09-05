Российские автолюбители давно оценили преимущества Land Rover разных
модификаций. Сегодня данная марка ассоциируется не только с
премиум-классом, но еще и с прекрасным сочетанием комфорта с
непревзойденной маневренностью, мобильностью, спортивным характером и
стилем. Такие машины выбирают только независимые люди, готовые к
невероятным наслаждениям, приключениям и новым впечатлениям.
Ленд Ровер официальный сайт создан именно для таких автолюбителей новым официальным дилером данного бренда. Расположен наш автосалон в Екатеринбурге и предлагает заинтересованной аудитории не только приобретение, но и полное сервисное обслуживание разных модификаций этой марки.
Наш автосалон представляет автомобильную группу Автоплюс, которая
является крупнейшей и динамично развивающейся организацией во всем
Урало-Сибирском регионе. Представленные в автосалоне модификации Ленд
Ровер охватывают разные эпохи и времена. Здесь представлены не только
хорошо известные и прижившиеся модели, но и новинки, которые появились в
текущем году. Например, у нас вы сможете купить Land Rover Discovery 2019 в любой удобной и выгодной вам комплектации. Для ознакомления со
всеми возможностями и техническими модификациями Дискавери, вам
необязательно посещать наш салон. Достаточно воспользоваться
веб-ресурсом Автоплюс, где представлено исчерпывающее описание модели.
Автосервис Ленд Ровер Екатеринбург придерживается высочайших
стандартов по реализации и дальнейшему обслуживанию авто. Это можно
назвать основным принципом нашей работы. На практике наша
профессиональная команда старается максимально поддерживать высочайший
авторитет марки, предоставляя клиентуре все необходимые услуги. Только
такое обслуживание в автомобильной сфере сегодня можно назвать
конкурентоспособным. Основываясь на индивидуальные пожелания клиентуры
мы стараемся достичь высокой результативности. Следовательно, обращаясь в
наш автосалон, вы можете забыть о повседневной суматохе и насладиться
невероятными возможностями модельного ряда Ленд Ровер.
Каждый потенциальный покупатель в Автоплюс может рассчитывать на
привилегии и персональные предложения. При этом такие программы
действуют не только в автосалоне, но и в дилерских центрах или же
компаниях-партнерах. Разработана клубная программа Автоплюс с учетом
пожеланий клиентуры. Для более глубокого ознакомления с данной
программой, достаточно воспользоваться официальным веб-ресурсом
Автоплюс.