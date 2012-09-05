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Land Rover Discovery - для любителей путешествовать
16 Февраля 2017
Теги: авто

При движении с высокими для джипов скоростями (130—150 км/ч) Discovery становится более вялым — заметно увеличиваются запаздывания на отклонения руля. На криволинейных участках дороги появляется неоднозначность реакций. В первый момент автомобиль интенсивно кренится, почти не меняя траектории движения, а затем устремляется внутрь поворота, требуя уменьшения угла поворота управляемых колес. В этом случае требуется весьма точное руление, чему вновь помогает хорошее реактивное действие. Но это — режимы движения, близкие к предельным. В обычных же условиях автомобиль надежно и адекватно повинуется приказам водителя. При маневрировании в ограниченном пространстве порадовал малый радиус поворота.

Практически не вызвала нареканий обзорность. Обильная «остеклснность» кузова позволила даже при маневрировании задним ходом не пользоваться наружными зеркалами. А вот к самим зеркалам претензии есть. Они слишком малы для такого немаленького автомобиля. Особенно часто это дает себя знать в интенсивном транспортном потоке.

Слишком тихим Land Rover Discovery нельзя назвать, но все же шумы и вибрации не высоки. Шумноват двигатель, да и то — лишь на высоких оборотах. Ни на пол, ни на подушки сидений не «просачиваются» ни неровности дороги, ни какие-либо другие шумы или толчки, связанные с работой трансмиссии и двигателя. Если вы решите покупать автомобиль, стоит обратиться в компанию www.carro.ru. Профессиональные специалисты помогут подобрать идеальный вариант.

Размещение пассажиров нам показалось удачным. Правда, если на основном заднем сиденье едут трое, то крайним приходится частично усаживаться на арки колес. Не слишком удобнo. Но ведь есть еще и откидные места...

Подводя итог, мы с уверенностью скажем, что для любителей путешествий, охоты, рыбалки, да и просто отдыха на природе Land Rover Discovery станет очень надежным и верным помощником. С другой стороны, и в каждодневных поездках эта машина обеспечивает редкий комфорт как водителю, так и пассажирам. К тому же сами по себе имена Land Rover и Range Rover — уже легендарны, равно как и имена многих владельцев этих машин — от английской королевы до когорты поп-звезд, возглавляемой Майклом Джексоном. Так что, помимо всего прочего, сам факт обладания английским автомобилем Land Rover — уже много значит...

Но даже если сбросить со счетов последние аргументы, мы все равно останемся при мнении, что этот автомобиль стоит своих денег — около $35000 (цена фирмы, предоставившей автомобиль для теста).

 

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