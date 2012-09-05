На базовом варианте «сотки» устанавливается трансмиссия с постоянным полным приводом и межосевым дифференциалом, хотя есть и варианты с подключаемым передним мостом. Дифференциал можно заблокировать, нажав соответствующую кнопку на передней панели либо просто включив пониженный ряд раздатки. Дальнейшее наращивание внедорожного потенциала возможно, если по заказу оснастить автомобиль задним межколесным дифференциалом повышенного трения или же вырос крутящий момент, да усовершенствована система свечей накаливания. На первый взгляд кажется, что его 130-ти лошадей маловато для такой громадины за 2,5 тонны весом (полная масса навьюченного «Ленд Крузера-100» может достигать 3260 кг), но практика доказала обратное. Все же дизель есть дизель - тяга, как у паровоза, и он уверенно так, энергично разгоняет машину.

Конечно, тут смешно говорить о «вдавливании пассажиров в спинки кресел», но дизельный «Ленд Крузер» не только не теряется в городском потоке, а напротив, легко может его опережать. Для этого необходимо лишь поддерживать обороты в зоне максимального крутящего момента - то есть, в области между 2000 и 3500 об/мин. Хотя эластичность мотора позволяет двигаться плавно, без провалов и ускоряться, начиная примерно с 1000 об/мин. То есть, при желании можно ездить почти как на автомате - разогнался немного, воткнул третью и забыл про рычаг переключения передач... Получили права, но боитесь садиться за руль? Профессиональный инструктор autoinstructor.pro поможет вам влиться в ряды автомобилистов.

На всех колесах этого «Ленд крузера» установлены дисковые вентилируемые тормоза, которые действительно очень эффективны. Так что при торможении не замечаешь огромной массы машины - она сразу начинает останавливаться, как обычная легковушка. Правда, поначалу сбивает с толку очень легкая тормозная педаль, но с ней довольно быстро осваиваишься. А если тормозить передачами, то даже в городе можно почти не пользоваться тормозами. Ощутимое замедление получаешь, просто убрав ногу с газа.