Чтобы проверить характеристики товара, важно изучить как будет реагировать продукция на климатические условия. Для этого в лаборатории устанавливают испытательное оборудование.





Что такое искусственный климат?

Для выяснения поведения продуктов питания и товаров при определенных условиях используется климатическая камера для испытаний, изменяющая тепловые характеристики.

В задачи испытательного оборудования входит:

поддержать климатический фон во время испытаний;

смоделировать суточные колебания температур;

исследовать возможности продукции;

поддержать заданный режим длительное время.





Сфера применения

Климатические камеры бывают:

Фармацевтические. Благодаря запрограммированной работе удается понять, как поведут себя медицинские и косметические товары при хранении в изменяющихся условиях окружающей среды. Климатические. Данное оборудование предназначено для выращивания растений, а также изучения поведения металлических сплавов и пластмасс, лакокрасочной продукции при высоких температурах (+30). Влага-тепло-холод. Камера имитирует погодные условия с экстремальным диапазоном температур. Чтобы оценить поведение испытуемого объекта, оборудование оснащено окном, позволяющим оценить влияние негативных факторов окружающей среды практически сразу. Барокамера. Испытательное устройство предназначено для изучения влияния атмосферного давления.

В задачи климатических испытаний входит изучить характеристики образца, износоустойчивость и сопротивляемость.

Благодаря испытательному оборудованию человечество владеет такой информацией, как, например, во сколько слоев лучше покрасить садовые качели, чтобы они не выцвели через год.

Или в каком диапазоне дом на бетонном фундаменте останется стоять без трещин.

А еще автомобилисты понимают, как часто следует менять резиновые шины, а мамы покупают сертифицированные игрушки, не переживая за здоровье малыша.

Кстати, без испытаний теплом и холодом не обходится и пищевая промышленность. Сыровары пользуются оборудованием, работающим по принципу климатической камеры, а пачки для макарон проходят испытания на прочность.

А во время пандемии коронавирусной инфекции на службе стерильности работали лабораторные сушильные шкафы, облегчающие процесс обработки медицинских инструментов.

Все типы камер создаются, чтобы человечество могло пользоваться надежной техникой и безопасной продукцией, а путь на прилавок прокладывается через испытания климатическими факторами.



