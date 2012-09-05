Чтобы проверить характеристики товара, важно изучить как будет реагировать продукция на климатические условия. Для этого в лаборатории устанавливают испытательное оборудование.
Что такое искусственный климат?
Для выяснения поведения продуктов питания и товаров при определенных условиях используется климатическая камера для испытаний, изменяющая тепловые характеристики.
В задачи испытательного оборудования входит:
- поддержать климатический фон во время испытаний;
- смоделировать суточные колебания температур;
- исследовать возможности продукции;
- поддержать заданный режим длительное время.
Сфера применения
Климатические камеры бывают:
- Фармацевтические. Благодаря запрограммированной работе удается понять, как поведут себя медицинские и косметические товары при хранении в изменяющихся условиях окружающей среды.
- Климатические. Данное оборудование предназначено для выращивания растений, а также изучения поведения металлических сплавов и пластмасс, лакокрасочной продукции при высоких температурах (+30).
- Влага-тепло-холод. Камера имитирует погодные условия с экстремальным диапазоном температур. Чтобы оценить поведение испытуемого объекта, оборудование оснащено окном, позволяющим оценить влияние негативных факторов окружающей среды практически сразу.
- Барокамера. Испытательное устройство предназначено для изучения влияния атмосферного давления.
В задачи климатических испытаний входит изучить характеристики образца, износоустойчивость и сопротивляемость.
Благодаря испытательному оборудованию человечество владеет такой информацией, как, например, во сколько слоев лучше покрасить садовые качели, чтобы они не выцвели через год.
Или в каком диапазоне дом на бетонном фундаменте останется стоять без трещин.
А еще автомобилисты понимают, как часто следует менять резиновые шины, а мамы покупают сертифицированные игрушки, не переживая за здоровье малыша.
Кстати, без испытаний теплом и холодом не обходится и пищевая промышленность. Сыровары пользуются оборудованием, работающим по принципу климатической камеры, а пачки для макарон проходят испытания на прочность.
А во время пандемии коронавирусной инфекции на службе стерильности работали лабораторные сушильные шкафы, облегчающие процесс обработки медицинских инструментов.
Все типы камер создаются, чтобы человечество могло пользоваться надежной техникой и безопасной продукцией, а путь на прилавок прокладывается через испытания климатическими факторами.