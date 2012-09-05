Компания Качатвенштранс была основана в 1991 г. Сегодня он нее осталась лишь аббревиатура - КВТ. Изначально это было небольшое предприятие, орудовавшее в дальневосточном регионе. Ее создателями были люди, верившие в свои возможности и занимающиеся внешнеэкономической сферой. Со временем им удалось стать узнаваемыми и уважаемыми таможенными представителями, обладающими безупречной репутацией. Ряды команды пополнились талантливыми кадрами, отличающимися не только своим профессионализмом, но и особым подходом к своим обязанностям. Сегодня КВТ - это мощная логистическая организация, предлагающая не только транспортные услуги, но и таможенное оформление любых грузов.



Процедура таможенного оформления отличается своей сложностью. Особенно трудно заниматься этим клиентам, никогда не декларировавших свои товары. Задачей профессионального коллектива КВТ является максимальное упрощение данной процедуры для заказчиков, чтобы она проходила практически незаметно для них. С этой целью специалисты компании самостоятельно готовят максимально возможный пакет документации, выстраивая маршрут товара и консультируя по вопросам ограничений и запретов при транспортировке грузов через границы. Обращаясь в эту компанию, любой клиент убедится, что импорт или же экспорт товаров бывает абсолютно безболезненным и безвредным для вашего расчетного счета и нервов.



Для этого таможенный брокер KVT ограждает свою клиентуру от взаимодействия с таможенными структурами. Ведь без знания глубинных специфических нюансов или же предварительной подготовки обычному человеку в таможенных органах грозят существенные временные и денежные потери. А это оказывает губительное влияние на любой бизнес. Процедура отличается рядом особенностей. Следовательно таможенную очистку или же оформление необходимо доверить профессионалу, занимающемуся таким делом целенаправленно, на протяжении многих лет. Ведь ни один человек не лечит себе зубы и не представляет собственные интересы при судебных разбирательствах. Занимаются такими делами узкопрофильные специалисты, имеющие многолетний практический опыт.



КВТ имеет в этой сфере более чем двадцатилетний опыт работы. Пользуется он репутацией надежного партнера. Высококвалифицированные сотрудники компании помогут в налаживании сотрудничества а зарубежными предприятиями или же организациями, оформляя при этом всю необходимую документацию оперативно и качественно. При таможенном оформлении, они удачно решать всевозможные задачи, облегчая тем самым клиенту ведение бизнеса. Кроме оформления документации, необходимой для транспортировки грузов, они предоставят необходимую юридическую консультацию касательно любых возникающих вопросов.

