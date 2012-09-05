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Кварцевый песок для формовки и литья
28 Апреля 2023

Кварцевый песок для формовки и литья поставляется напрямую производителями без дополнительного посредничества и по минимальной стоимости. К товару дополнительно прилагается сертификат качества, что является подтверждением соответствия представленного материала ГОСТу 2138-91.


Преимущества кварцевого песка для формовки

В момент изготовления форм и при литье стержней в большей степени применяется окатанный песок, получаемый удобным открытым методом. Целью для использования сырья считается прочность при взаимодействии с остальными компонентами раствора, увеличение огнестойкости. В состав смеси для литья металлических изделий в основном входит примерно более 93 процентов SiO2, не больше 2 процентов глины, но и 1 процент щелочей и других соединений.

Абразивы имеют разные размеры. Песок с небольшими фракциями применяется в литейной промышленности при создании алюминия, магния, меди, где допускается небольшое содержание глинистой примеси.

Среди основных преимуществ можно выделить следующее:

  1. Песок используется в разных ситуациях;
  2. Благодаря разным размерам фракций, смесь удобна при фасовке;
  3. Стоимость сыпучего сырья снижается при выборе от 5 тонн;
  4. Создает повышенную вязкость материала.

Благодаря собственным неповторимым свойствам песок считается неповторимым сырьем.


Свойства смеси

Песок для формовки обладает следующими свойствами:

  1. Высокий уровень составляющего из диоксида кремния;
  2. Установлена высокая газопроницаемость;
  3. Низкая потеря при прокаливании;
  4. Высокий уровень просушки;
  5. Стойкость к любой высокой температуре.

В основном песок, представленный для формовки и литья, поставляется в просушенном виде либо при естественной влажности. Отгружается в мешках с грузоподъемностью до 1 тонны.

Технические параметры стройматериала:

  • Прочность к любым механическим воздействиям находится на высоте;
  • Стойкость к любым температурным воздействиям;
  • Прекрасное качество при отливке за счет высокого уровня кремнезема;
  • Природная порода используется в природе, что поможет минимизировать любые затраты.

Для удобства выбора, предлагается небольшой каталог изделий. Товар поставляется в больших мешках. Доставка осуществляется по всем регионам страны. Отгрузка осуществляется на круглосуточной основе, благодаря чему клиент получит постоянный доступ к изделию в больших объемах.

Компания РосКварц доставляет кварцевый песок по всей России и СНГ


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