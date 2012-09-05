Кварцевый песок для формовки и литья поставляется напрямую производителями без дополнительного посредничества и по минимальной стоимости. К товару дополнительно прилагается сертификат качества, что является подтверждением соответствия представленного материала ГОСТу 2138-91.
Преимущества кварцевого песка для формовки
В момент изготовления форм и при литье стержней в большей степени применяется окатанный песок, получаемый удобным открытым методом. Целью для использования сырья считается прочность при взаимодействии с остальными компонентами раствора, увеличение огнестойкости. В состав смеси для литья металлических изделий в основном входит примерно более 93 процентов SiO2, не больше 2 процентов глины, но и 1 процент щелочей и других соединений.
Абразивы имеют разные размеры. Песок с небольшими фракциями применяется в литейной промышленности при создании алюминия, магния, меди, где допускается небольшое содержание глинистой примеси.
Среди основных преимуществ можно выделить следующее:
- Песок используется в разных ситуациях;
- Благодаря разным размерам фракций, смесь удобна при фасовке;
- Стоимость сыпучего сырья снижается при выборе от 5 тонн;
- Создает повышенную вязкость материала.
Благодаря собственным неповторимым свойствам песок считается неповторимым сырьем.
Свойства смеси
Песок для формовки обладает следующими свойствами:
- Высокий уровень составляющего из диоксида кремния;
- Установлена высокая газопроницаемость;
- Низкая потеря при прокаливании;
- Высокий уровень просушки;
- Стойкость к любой высокой температуре.
В основном песок, представленный для формовки и литья, поставляется в просушенном виде либо при естественной влажности. Отгружается в мешках с грузоподъемностью до 1 тонны.
Технические параметры стройматериала:
- Прочность к любым механическим воздействиям находится на высоте;
- Стойкость к любым температурным воздействиям;
- Прекрасное качество при отливке за счет высокого уровня кремнезема;
- Природная порода используется в природе, что поможет минимизировать любые затраты.
Для удобства выбора, предлагается небольшой каталог изделий. Товар поставляется в больших мешках. Доставка осуществляется по всем регионам страны. Отгрузка осуществляется на круглосуточной основе, благодаря чему клиент получит постоянный доступ к изделию в больших объемах.
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