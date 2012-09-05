В случае отсутствия или же отказа полного привода в любой модификации
КИА специалисты АВТО-РЕМейк решат проблему в течение нескольких часов.
При этом автовладельцы получают трехлетнюю гарантию. Ремонт полного привода киа выполняется в соответствии с рекомендациями производителя.
Также автосервис предлагает профилактику полного привода. Здесь же можно
заказать ремонт муфты и раздаточной коробки. Причин выбрать для сервиса
АВТО-РЕМейк очень много. Здесь работают опытные мастера, полностью
осознавая свою ответственность и важность ремонта полных приводов КИА
Соренто или же SportAge.
Уже многие годы команда автомастерской оттачивает свои навыки в сфере
ремонта раздаточных коробок и муфт полноприводных авто. Что же касается
ремонта полного привода, специалисты сервис-центра выполнят его вслепую.
Кроме КИА здесь выполняется ремонт различных модификаций марки Hyundai.
Инженеры центра быстро выявляют существующие неисправности, которые
связаны с полным приводом. Они также позаботятся об их быстром
устранении. Пятилетний опыт работы в данном направлении позволяет
инженерам использовать наиболее эффективные и качественные решения.
Здесь же проводится бесплатная диагностика, позволяющая выявить
неполадки. Этим улучшается качество качество обслуживания клиентуры.
Ежегодно автосервис старается повысить квалификацию своей команды.
Мастера цента постоянно пополняют знания касательно профилактики и
качественного ремонта полноприводных авто. Кроме этого сервис-центр
имеет собственный склад, где постоянно в наличии необходимые для ремонта
запчасти. АВТО-РЕМейк дорожит своей репутацией, а также клиентурой.
Именно поэтому на любые выполненные здесь работы автовладелец получает
гарантию. Чаще всего в моделях КИА изнашивается корпус дифференциала
АКПП,МКПП и вала. Единственным действенным способом предотвращения
износа является профилактика полного привода. Она подразумевает смазку
узла, а также установку новых сальников. Проводить подобную процедуру
следует после каждого 40-50 тыс/км пробега.
Среди основных причин неисправностей полного привода следует выделить
повреждение муфты, а также износ шлицов чашки. Наиболее часто муфта
ломается по причине срыва втулки фрикционной корзины. Решить подобную
проблему можно только восстановлением соединения. Для этого необходимо
выполнить двухстороннюю сварку с использованием аргона. Все места срыва
втулки и корзины необходимо тщательно сварить. На такой ремонт уходит
около пары часов. В сервис-центре предоставляется шестимесячная гарантия
на использованные при ремонт запчасти вне зависимости от пробега.