В случае отсутствия или же отказа полного привода в любой модификации КИА специалисты АВТО-РЕМейк решат проблему в течение нескольких часов. При этом автовладельцы получают трехлетнюю гарантию. Ремонт полного привода киа выполняется в соответствии с рекомендациями производителя. Также автосервис предлагает профилактику полного привода. Здесь же можно заказать ремонт муфты и раздаточной коробки. Причин выбрать для сервиса АВТО-РЕМейк очень много. Здесь работают опытные мастера, полностью осознавая свою ответственность и важность ремонта полных приводов КИА Соренто или же SportAge.



Уже многие годы команда автомастерской оттачивает свои навыки в сфере ремонта раздаточных коробок и муфт полноприводных авто. Что же касается ремонта полного привода, специалисты сервис-центра выполнят его вслепую. Кроме КИА здесь выполняется ремонт различных модификаций марки Hyundai. Инженеры центра быстро выявляют существующие неисправности, которые связаны с полным приводом. Они также позаботятся об их быстром устранении. Пятилетний опыт работы в данном направлении позволяет инженерам использовать наиболее эффективные и качественные решения. Здесь же проводится бесплатная диагностика, позволяющая выявить неполадки. Этим улучшается качество качество обслуживания клиентуры.



Ежегодно автосервис старается повысить квалификацию своей команды. Мастера цента постоянно пополняют знания касательно профилактики и качественного ремонта полноприводных авто. Кроме этого сервис-центр имеет собственный склад, где постоянно в наличии необходимые для ремонта запчасти. АВТО-РЕМейк дорожит своей репутацией, а также клиентурой. Именно поэтому на любые выполненные здесь работы автовладелец получает гарантию. Чаще всего в моделях КИА изнашивается корпус дифференциала АКПП,МКПП и вала. Единственным действенным способом предотвращения износа является профилактика полного привода. Она подразумевает смазку узла, а также установку новых сальников. Проводить подобную процедуру следует после каждого 40-50 тыс/км пробега.



Среди основных причин неисправностей полного привода следует выделить повреждение муфты, а также износ шлицов чашки. Наиболее часто муфта ломается по причине срыва втулки фрикционной корзины. Решить подобную проблему можно только восстановлением соединения. Для этого необходимо выполнить двухстороннюю сварку с использованием аргона. Все места срыва втулки и корзины необходимо тщательно сварить. На такой ремонт уходит около пары часов. В сервис-центре предоставляется шестимесячная гарантия на использованные при ремонт запчасти вне зависимости от пробега.

