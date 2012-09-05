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Квалификационные заезды
28 Декабря 2016
Теги: авто

В квалификационных заездах участвовало лишь 26 машин, так что все они автоматически попали на старт Гран При ЮАР. Лишь одна команда March не приехала в Южную Африку из-за финансовых затруднений.

После победы в тренировке Алэн Прост отметил, что он, конечно, не особо надеялся получить поул-позицию без борьбы, но такого яростного сопротивления со стороны Сенны все же не ожидал. «Профессор» посетовал, правда, на проблемы с управляемостью машины при входе в быстрые повороты, но сказал, что есть еще порох в пороховницах, и не стеснялся хвастаться своей спортивной формой.

Не скрывал удовлетворения и Сенна, довольный поведением на трассе нового автомобиля McLaren МР4/8 Ford. Как резонно заметил бразильский суперпилот, «было оы стрцнно оказаться на по- ул-позиции лишь пару раз прокатившись по трассе». И, наоборот, был страшно разочарован своим результатом его «одноклубник» Андретти, так много сил вложивший в тренировки и обкатку новой машины McLaren. И ничто не может испортить Герхарду Бергеру хорошего настроения, однако похвастаться старо-новому пилоту Ferrari пока нечем


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