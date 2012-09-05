Для любого автовладельца является аксиомой, что периодически необходимо
проведение кузовного ремонта. Даже в случае наиболее аккуратного
вождения авто, на нем появляются вмятины, сколы или же царапины.
Лакокрасочное покрытие вместе со светом фар тускнеют. СТО Кузовщик
kuzovnoi-remont-spb.ru имеет в штате высококвалифицированных мастеров,
которые легко справятся с любыми повреждениями авто, вне зависимости от
глубины, размеров или же характера царапин и вмятин. При этом в СТО
действуют вполне доступные тарифы на подобные услуги.
Преимущества Кузовщик
Полное восстановление автомобилей, а в частности ремонт кузовной части
грузового или же легкового автотранспорта является профильным
направлением Кузовщика. Сто обладает следующими неоспоримыми
преимуществами:
- пятнадцатилетним опытом;
- профессиональным персоналом;
- высокоточным оборудованием;
- диагностической аппаратурой;
- богатым выбором оригинальных запчастей.
Кроме пассажирского и грузового транспорта в СТО ремонтируется и
коммерческий транспорт. В случае необходимости проведения сложного
комплекса работ за дело берутся наиболее опытные мастера Кузовщика,
которые выполняют удаление вмятин или же сколов, а затем покраской и
полировкой поврежденных участков. Если повреждения незначительны, тогда
нет необходимости демонтировать деталь и выравнять ее.
В случае сложных повреждений запчасть необходимо снять. Бывают случаи,
когда требуется рихтовка детали, восстановление ее геометрии и полная
покраска поверхности. В подобных случаях применяется особая модель
сварочного аппарата контактной сварки. Такие работы выполняются только
теми мастерами, которые имеют особый доступ и не менее чем десятилетний
опыт работы. Благодаря этому кузовной ремонт
https://kuzovnoi-remont-spb.ru в Кузовщике выполняется качественно и
годовой гарантией. Каждый специалист СТО прекрасно владеет своей
профессией, никогда не отправляя авто на ремонт пока не проведет
предварительную тщательную диагностику. В противном случае даже если
перекошена одна небольшая несущая деталь, остальные также меняют свою
геометрию. Невооруженным взглядом такое невозможно заметить. Однако,
повреждения подобного рода могут вызвать ДТП и серьезные последствия.
Поэтому перед каждым кузовным ремонтом необходимо заранее
продиагностировать автотранспортное средство, выявляя даже малейшие
отклонения от норм.