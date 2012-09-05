Для любого автовладельца является аксиомой, что периодически необходимо проведение кузовного ремонта. Даже в случае наиболее аккуратного вождения авто, на нем появляются вмятины, сколы или же царапины. Лакокрасочное покрытие вместе со светом фар тускнеют. СТО Кузовщик kuzovnoi-remont-spb.ru имеет в штате высококвалифицированных мастеров, которые легко справятся с любыми повреждениями авто, вне зависимости от глубины, размеров или же характера царапин и вмятин. При этом в СТО действуют вполне доступные тарифы на подобные услуги.







Преимущества Кузовщик



Полное восстановление автомобилей, а в частности ремонт кузовной части грузового или же легкового автотранспорта является профильным направлением Кузовщика. Сто обладает следующими неоспоримыми преимуществами:



- пятнадцатилетним опытом;

- профессиональным персоналом;

- высокоточным оборудованием;

- диагностической аппаратурой;

- богатым выбором оригинальных запчастей.



Кроме пассажирского и грузового транспорта в СТО ремонтируется и коммерческий транспорт. В случае необходимости проведения сложного комплекса работ за дело берутся наиболее опытные мастера Кузовщика, которые выполняют удаление вмятин или же сколов, а затем покраской и полировкой поврежденных участков. Если повреждения незначительны, тогда нет необходимости демонтировать деталь и выравнять ее.



В случае сложных повреждений запчасть необходимо снять. Бывают случаи, когда требуется рихтовка детали, восстановление ее геометрии и полная покраска поверхности. В подобных случаях применяется особая модель сварочного аппарата контактной сварки. Такие работы выполняются только теми мастерами, которые имеют особый доступ и не менее чем десятилетний опыт работы. Благодаря этому кузовной ремонт https://kuzovnoi-remont-spb.ru в Кузовщике выполняется качественно и годовой гарантией. Каждый специалист СТО прекрасно владеет своей профессией, никогда не отправляя авто на ремонт пока не проведет предварительную тщательную диагностику. В противном случае даже если перекошена одна небольшая несущая деталь, остальные также меняют свою геометрию. Невооруженным взглядом такое невозможно заметить. Однако, повреждения подобного рода могут вызвать ДТП и серьезные последствия. Поэтому перед каждым кузовным ремонтом необходимо заранее продиагностировать автотранспортное средство, выявляя даже малейшие отклонения от норм.

