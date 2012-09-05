Цены на жесть к Москвичам по сравнению с другими моделями — ну очень смешные и сравнимы разве что с листовым железом на крышу загородного дома. Судите сами.

Крылья на 412 стоят около 20—25 тыс. руб., на 2141 — 14—17 тыс. руб. (передние) и 11 —

14 тыс. руб. (задние). Крышки багажников на 412 и 2140 продаются по 22—25тыс. руб., капоты на них же чуть дороже — 25—30 тыс. руб. Цена капота на 2141 — 28—32 тыс. руб., и встречается он на толкучках не очень часто; капот на 2140 стоит 10—15 тыс. руб.

Заметно различаются цены и на двери: если на заднеприводные модели они стоят 8—

15 тыс. руб., то на 2141 их цена составляет 27—30 тыс. руб. (и на передние, и на задние). Однако это все равно в полтора раза дешевле жигулевских.

Лонжерон на «сорок первый» продается за 1000—1200 рублей, бензобак — за 5000 руб. (по сравнению с В АЗами — это тоже не цена). Стоимость моторной балки 2141 — 9,5—10 тыс. руб., задней панели 2141 — 5—6 тыс. руб., лонжерона 412 — 20—22 тыс. руб.

А вот пластмассовые бамперы на новый Москвич очень дорогие: от 80 до 120 тыс. руб. (передний дороже заднего). Пластмассовая решетка радиатора на 2140 стоит 4—5 тыс. руб., ручка двери на него же — 2,5—3 тыс. руб.

Салон. Передние сиденья для 2141 стоят 60—70 тыс. руб., заднее — 35—45 тыс. руб. (причем при желании последнее можно найти не только целиком, но и раздельно: подушку и спинку, цены на которые примерно равны). Сиденья на старые модели — редкость. Коврики на пол стоят от 15 до 35 тыс. руб. за комплект, чехлы на сиденья — 20—100 тыс. руб., а салонные часы — 22—25 тыс. руб.