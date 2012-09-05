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Кузов автомобиля
22 Декабря 2016
Теги: авто

Как правило, центр тяжести кривой распределения соответствует области небольшого разрежения. Поэтому и на автомобилях, не имеющих специально устраиваемых отверстий для выхода воздуха, возможен воздухообмен в салоне благодаря перепаду давлений на входе в отопитель и выходе в местах неплотностей

Существующая непредусмотренная негерметичность кузова в очень сильной степени зависит от качества изготовления автомобиля. Поэтому уже давно пришли к выводу, что выход воздуха из салона автомобиля не должен подчиняться случайностям, и необходимо предусматривать специальные вытяжные отверстия, через которые происходит выпуск воздуха. В зависимости от величины разрежения в предусмотренных для размещения вытяжных отверстий местах можно получить более или менее крутую характеристику расхода воздуха, независимую от скорости движения автомобиля. Если в месте расположения вытяжного отверстия существует небольшое разрежение и площадь выходного отверстия относительно велика, то расход воздуха мало изменяется с увеличением или уменьшением скорости движения; если же в этом месте существует сильное разрежение, то расход воздуха с увеличением скорости движения сильно возрастает. Оптимальной следует считать незначительную зависимость расхода воздуха от скорости движения при достаточно высоком значении расхода воздуха при малых скоростях движения и на неподвижном автомобиле.

Определение эквивалентных площадей сечений отдельных неплотностей, через которые выходит воздух, и соответствующих значений коэффициента давления на практике осуществить довольно затруднительно, и это требует много времени. Поэтому обычно поступают следующим образом: строят характеристику сопротивления вытяжки воздуха через неплотности, определяя при герметично закрытых выпускных отверстиях (при помощи автономного вентилятора) расхода воздуха в зависимости от внутреннего давления в автомобиле.

 


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