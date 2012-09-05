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Кузов автомобилей
4 Марта 2017
Теги: авто

Кузова легковых автомобилей отличаются большим разнообразием типов, форм, размеров и цветовой гаммой. Типы кузовов были рассмотрены ранее - при классификации легковых автомобилей.

Кузова современных автобусов обычно вагонного типа, выполняются рамными или несущими: цельнометаллические, часто без рамы или с укороченной рамой, с каркасным основанием из продольных балок и ферм с поперечинами, коробчатого сечения.

Балки и фермы обычно коробчатого типа (полые). К преимуществам таких конструкций относится их большая жесткость при минимальном весе, хорошая обзорность и использование до 98 % габаритной площади салона. К недостаткам относится сложность конструкции и высокая цена.

Специализированные АТС имеют тип кузова, соответствующий типу перевозимых ими грузов: самосвалы (разных типов), цистерны, фургоны, самопогрузки - самогрузчики, автомобилевозы, трубо-лесовозы, плитовозы, фермовозы и т. д.

Кабины и салоны современных легковых АТС и автобусов выполняются в соответствие с требованиями эргономики: комфортное и безопасное пребывание водителя на рабочем месте и пассажиров в салоне в течение длительного времени (даже с возможностью сна).


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