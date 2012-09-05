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Курс на моноспейс
12 Января 2022
Теги: авто

Накануне открытия автошоу во Франкфурте руководители « Volkswagen» санкционировали «утечку информации» об опытном образце среднемоторного родстера VW, получившего название Concept R. Небольшой (длина 4,16 м, ширина 1,78 м, высота 1,25 м) автомобиль с экспрессивной и узнаваемой «фирменной» внешностью будет приводиться в движение 256-сильным бензиновым V6, разгоняясь до отсечки ограничителя на 250 км/ч за 5.3 с.

Концептом SAAB 9-3 Sport-Hatch шведская компания продемонстрировав свое новое видение семейного авто. На первый взгляд, Sport- Hatch обладает слишком большим для хэтчбека задним свесом, однако благодаря такому решению автомобиль выглядит динамично и спортивно. обладая при этом и довольно вместительным комфортабельным салоном и багажным отсеком. Под капотом — двухлитровый турбомотор мощностью 250 л.с. Спортивный нрав семейного автомобиля подчеркивается также расширенными колесными арками. вмещающими широкие низкопрофильные покрышки, и двумя хромированным и патрубками выхлопной системы, разведенными по углам заднего бампера.

«Нео» отличился

«НЕОЛАЗ», новая разработка львовских автобусостроителей, с Московского международного автосалона «MIMS-2003» возвращается настоящим победителем, получив диплом «Лучший междугородний (туристический) автобус» и диплом Союза дизайнеров России «Лучший в автомобильном дизайне». Такая высокая оценка даже для создателей автобуса стала неожиданностью — у них не было возможности изучения реакции потребителей и специалистов: в Украине автобус был представлен только 20 августа 2003 года. Но уже до конца этого года ЛАЗ обещает освоить серийный выпуск автобусов нового поколения.

 


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