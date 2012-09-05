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Курьезный случай
22 Января 2019
Теги: авто

- Олег Иванович, расскажите для а какой-нибудь курьезный случай.

- Как-то ехал я по Кутузовскому проспекту на дачу и решил по пути заглянуть в магазин. Подъезжаю, притормаживаю. Только собираюсь из машины выйти, как чувствую - сильный удар сзади. Оборачиваюсь, смотрю - грузовичок. То ли продукты в магазин вез, то ли его водитель захотел купить что-то. А остановился я между новым Мерседесом и «Волгой». И как потом выяснилось, там была маслянная лужа и грузовичок понесло прямо на Мерседес. Понимая, что там до гроба не расплатиться, его водитель стал выруливать на «Волгу» и вырулил. Правда, и мне от его маневра досталось. И вот, вылезает из грузовичка совершенно бледный человек и видит меня. Тут ему совсем стало плохо, он хватается за голову и говорит: «Господи! Шестнадцать лет за рулем - ни одной аварии, и надо же было в Янковского въехать!» Прошло несколько минут, пришли мы в себя от шока. Он меня спрашивает: «Где чиниться будем?» - «В «4 х 4», конечно». Приехали, я Бычка оставил, даже телефон у него не взял, номер его не записал и уехал на съемки. Когда приехал, все было сделано, мой Бычок в полном порядке, а на заднем сиденье - коробка с набором вин и бокалами. Было очень приятно.

- Олег Иванович, чтобы в дальнейшем такие проблемы Вас не беспокоили, Международный Автомобильный Клуб WATSON преподносит Вам клубную карту GOLD и желает удачи не только на дорогах.


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