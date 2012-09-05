В наші дні захисні маски з вишивкою купити - це дуже популярний запит, який набирають українці інтернеті. З іншого боку, купити якісні й екологічно безпечні вироби можна в інтернет-магазині «Гармонія».
Щоб замовити маску, закладки для книжки, постільну білизну, штори або іншу продукцію для будинку - потрібно лише зв'язатися з представниками компанії garmoniya.ua будь-яким зручним способом ті залишити свій запит.
Плюси масок магазину «Гармонія»
Продукція має ряд переваг:
1. Екологічна безпека.
2. Великий термін служби (можна прати багато разів).
3. Зручність й комфорт в носінні (матеріали максимально м'які та приємні шкірі).
4. Якісні шви, не стирчать нитки.
5. Відмінний стильний дизайн.
6. Велика різноманітність.
У магазині «Гармонія» можна замовити захисні максі для дітей, підлітків, дівчат, хлопців, дорослих людей. Які б переваги та побажання були - в каталозі garmoniya.ua дуже легко знайти потрібну товарну позицію під свої завдання.
У разі появи питань щодо асортименту, клієнти завжди можуть звернутися до менеджерів та отримати детальну інформацію.
Додатковий асортимент
Крім масок в магазині «Гармонія» можна також придбати закладки для книжок. Доступні різні колірні тони, форми. Є однотонні стильні закладки. Можна замовити вироби з різними красивими візерунками.
Також в магазині є:
- постільна білизна;
- серветки для сервірування столу;
- рушники;
- штори;
- вишиванки;
- та багато іншого.
В спектр послуг, що надаються інтернет-магазином, входять:
1. Підбір товару.
2. Кваліфіковані консультації.
3. Доставка товару на вказану адресу.
4. Надання гарантії.
Досвідчені фахівці миттєво відреагують на запит й допоможуть оформити доставку товару в найближчий час.
Наші плюси
Серед переваг нашої компанії варто виділити:
1. Відмінна якість товарів.
2. Швидка доставка.
3. Найкраще співвідношення ціна-якість.
4. Зручні методи оплати.
5. Кваліфіковані та чуйні фахівці.
6. Наявність сертифікатів та ліцензій на товари.
Компанія «Гармонія» працює на ринку вже більше 10 років й за цей період завоювала довіру та визнання тисячі задоволених клієнтів.
Як почати співпрацю
Для покупки товару в магазині «Гармонія» необхідно зв'язатися з продавцем будь-яким зручним способом: телефон, соціальні мережі, інтернет-пошта.
Товар відправляється за допомогою Нової Пошти, також можливий самовивіз або послуги кур'єрської служби.
Щоб замовити захисні маски, необхідно:
1. Перейти на сайт магазину garmoniya.ua.
2. Залишити свою заявку (вказати ПІБ, адреса, телефон і коментар до замовлення).
3. Підтвердити заявку по телефону.
4. Погодити оплату.
5. Отримати товар протягом 1-2 днів.
Вся схема співпраці відрізняється простою й зрозумілою послідовністю. А оформлення заявки займе мінімум клієнтського часу.
Будемо раді побачити вас у числі наших постійних покупців!