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Купить квадроцикл Stels в СПб
1 Июня 2018

Любителям экстремальной езды в условиях бездорожья наш онлайн-магазин приготовил великолепную коллекцию разнообразных модификаций квадроциклов марки Stels. Такая техника отличается надежностью и долговечностью. Поэтому активные люди всегда выбирают в Веломоторс лучшие модификации данного транспорта. Характеристики каждой из модели этого бренда просто идеальные, а уровень комфорта - непревзойденный. Оснащены квадроциклы электроусилителями рулей, а также мощными двигателями. Поставляются они в отличной комплектации.

Пользуясь онлайн-каталогом Веломоторс http://stels-piter.ru/cgi-bin/mototeh/index.pl?text=clist&c=3, желающие смогут подобрать любую модель квадроциклов, которые выделяются максимальным комфортом не только для водителей, но и для пассажиров. Ездить на подобном транспорте вы сможете по любым выбранным вами маршрутам. Некоторые модификации этого бренда оснащены дополнительными радиаторами с выносом. А надежная сборка и высокая проходимость квадроциклов является гарантом безопасности при любых дорожных или же погодных условиях. На подобном транспорте возможно преодоление даже наиболее труднопроходимых трасс.

Колесные диски модификаций квадроциклов Stels комплектуются высококачественными грязевыми шинами. Такая резина обладает особыми протекторными блоками, что способствует быстрому передвижению техники даже по наиболее неустойчивому виду покрытий. Есть модели среди ассортиментного ряда Веломоторс, которые имеют расширенную комплектацию. Данный производитель никогда не обманывает ожидания поклонников экстремальной езды, комплектуя свои квадроциклы алюминиевой защитой днищ, грязевыми шинами, передними и задним кергурином, а также специальными расширителями для колесных арок.

Подобная дополнительная комплектация делает квадроциклы еще более безопасными, мощными и надежными. Кроме этого Stels комплектуются лебедкой, имеющей высокое максимальное усилие, в разы превышающий вес самого транспортного средства. Особо следует выделить привлекательный дизайн каждой модели квадроцикла марки Stels. Кроме стильных элементов дизайна данной техники, необходимо отметить и суровость. Поэтому приобретают их настоящие мужчины. Рамы квадроциклов являются стальными, сварными, трубчатыми. Запускаются они электростартером. Оснащается такая техника легкосплавными дисками.

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тут были комменты. RIP!






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