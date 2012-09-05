Одновременно фонтаны являются фундаментальными изделиями и изящными, декоративными объектами. Они придают территориями привлекательный облик, создавая при этом спокойную, торжественную атмосферу. Сегодня заказ фонтанов считается особо популярной услугой. Такие сооружения устанавливают на загородных, частных участках, на городских площадях или же во дворах многоквартирных корпусов. Перед приобретением фонтана, следует внимательно ознакомиться с изделиями студии ArtMarble. Эти композиции выполнены лучшими итальянскими мастерами с использованием высококачественных сортов мрамора.



Чтобы купить фонтан в наличии ArtMarble, достаточно воспользоваться официальным веб-ресурсом студии. Кроме готовых композиций фонтанов студия принимает индивидуальные заказы. Заказчики могут обратиться к дизайнерам ArtMarble с собственными эскизами или же пожеланиями, после чего они разработают оригинальный проект. А в случае выбора готовых изделий, доставка с последующим монтажом будет выполнена в минимальные сроки. Если время для вас не имеет значения, тогда лучше оформить онлайн-заказ на изготовление уникального фонтана. В подобных случаях заказчик самостоятельно выбирает материалы изготовления, размеры или же дизайнерское оформление будущей композиции.



Изготовление фонтанов специалистами студии происходит с использованием лучших сортов природного камня. В основном это гранит или же мрамор. Также мы предлагаем бронзовые изделия, которые отличаются необычной привлекательностью. Кроме внешнего вида материал исполнения предопределяет срок службы готовых фонтанов. В случае установки фонтана на улице, лучше остановиться на камне, отличающемся морозостойкостью. Найти уличные фонтаны вы сможете тут! Для определения размеров будущего изделия следует учесть окружающую обстановку. Если территория достаточно большая, лучше выбрать крупную, масштабную композицию фонтана. Профессиональная команда ArtMarbleStudio предлагает потенциальной клиентуре готовые фонтаны или же их изготовление под индивидуальные пожелания. Высококачественное сырье поставляется студии прямо с месторождений, а камнерезы работают безупречно. Опытные дизайнеры разрабатывают изделия с использованием любых стилистических решений. Все перечисленные услуги предоставляются по доступным расценкам.

