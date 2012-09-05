По словам главного химика “Audi" Хейко Люсман-Гайгера, в неприятных запахах иногда виноваты поставщики, которые слегка перегревают свои пористые материалы при изготовлении. И потому “команда носов" исследует автомобиль не только в процессе его разработки, но и при массовом производстве. “Обнюхивают" поставляемые материалы и каждую сходящую с конвейера машину. Для этого, конечно, существуют специальные агрегаты и приборы, однако человеческий нос играет важную роль. В специальной печи, например, нагревают приборный щиток или кресла до 65°С. Затем исследователь через специальный шланг принюхивается к испарениям.

Все крупные автомобилестроители ФРГ используют подобные технологии. “Мы работаем над машиной, вообще не имеющей запахов", - говорит эксперт BMW Фердинанд Хайни, выражая общую позицию. Порой возникают слухи, что, скажем, “Renault" придает своей малышке “TWingo” аромат земляники. Это выдумки. Запахи в машину привносит сам владелец, к услугам которого имеются в продаже различные ароматизаторы. Изготовитель должен выдавать на рынок "чистую", без запахов, продукцию. Правда, как писал еженедельник “Шпигель", в США иногда вводят в ковровое покрытие вещество, придающее салону специфический запах “новой машины”.

“Нюхачи” на немецких автогигантах отличаются высочайшей квалификацией. Про “Куницу"-Шмидта рассказывают, что однажды он "вынюхал" в новом изоляционном материале запах остатков пищи. Детальное исследование показало, что при изготовлении этого материала были использованы переработанные мешки из- под лука.

Ну а что все-таки случилось с прототипом “А8"? Исследовали его со всех сторон, в том числе и на фоне чистейшего высокогорья, пока не обнаружили причину. Виной всему оказался проводок, который начинал издавать неприятные запахи при определенном уровне потребления электроэнергии.