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Култхард, Трулли, Баттон
10 Марта 2019
Теги: авто

Дэвид Култхард в Барселоне умудрился поучаствовать в двух очень похожих столкновениях, одно из которых — на первом круге — сильно снизило его шансы на финиш в очках, а второе— на 18-м — окончательно выбило из гонки. Пилоты, с которыми сталкивался Дэвид— Ярно Трулли и Дженсон Баттон — дружно жаловались на то, что пилот МакЛарена их подрезал. Дэвид действительно оба раза захлопнул калитку, но в первом случае, с Трулли, у него были более веские причины для такого маневра. McLaren и Renault заходили во второй поворот бок о бок, причем Дэвид, шедший по внешнему радиусу, был немного впереди.

Стремясь окончательно выдавить итальянца на пятое место, Култхард пошел на риск — но проиграл. В клубах пыли, поднятых шедшими впереди Шумахером. Баррикелло и Алонсо, Трул-ли не вписался в оставленное ему шотландцем пространство и задел колесо МакЛарена. Оба вылетели в гравий: Ярно там и остался, а вот Дэвид сумел вырулить — и поплелся в боксы с поврежденным днищем. Он вернулся в гонку на некондиционной машине лишь для того, чтобы повторить тот же маневр с Баттоном, но уже в совершенно проигрышной ситуации. Имевший преимущество в скорости англичанин практически прошел Дэвида, когда пилот МакЛарена бросился спасать позицию, которую спасти было уже нельзя. В итоге, кипящий от злости Дженсон поехал в боксы менять носовой обтекатель и проколотое колесо, а сам Култхард закончил гонку в гравии...

Нельзя не признать — он выдающийся пилот. Снимаю шляпу перед этим парнем...», — такого лестного отзыва удостоился Михаэль от Британского Льва, когда выступал за BenetIon. В лишь Шумахер и Сенна могли хотя бы в отдельных гонках пороться с непобедимыми нилотами команды William. Впрочем, хорошо было видно, что цель Шуммахера — показать себя, более серьезных задач он пока перед собой не ставит. На тот год Михаэль уступил только стремительной паре Мэнселл Патрезе, но уступил безоговорочно. Тогда все ругались по поводу «скучных гонок, в которых все время выигрывал Мэнселл. Настало время — и Шумахер перекрыл его рекорд но достижениям в отдельно взятом сезоне.


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