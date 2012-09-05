Современные цифровые решения вызвали революционные преобразования в
производстве различных устройств, в том числе и бытовой техники.
Управляются такие установки через интернет, облегчая и упрощая жизнь
людей. Кроме этого отмечается быстрое развитие интернет-магазинов. Они
предлагают потребителю онлайн-покупки без изнурительных походов в
реальные магазины и многочасовой выбор нужных товаров. Более 60
процентов потребителей сегодня предпочитает именно интернет-покупки.
Подобным способом люди приобретают не только мелкие товары или же
аксессуары, но и кухонную встроенную и отдельностоящую технику.
Более десяти лет тому назад был создан онлайн-магазин Ventolux,
который специализируется именно на продаже бытовой техники. Компания
имеет сеть доставки по всем крупным украинским городам. Здесь любой
желающий сможет приобрести технику одинаково выгодно и удобно. Каждая
товарная позиция дополнена так называемыми живыми фото. Среди бытовой
техники для кухни и дома, которые желающие смогут заказать в
онлайн-магазине необходимо выделить разные модели посудомоек,
электропечей, микроволновок, варочных поверхностей, духовок или же
вытяжек марки Вентолюкс. Официальные партнерские полномочия с
производителем позволяют онлайн-магазину поставлять на украинский рынок
технику по наиболее приемлемым ценам.
В интернет-магазине представлена исключительно продукция данного бренда.
Менеджеры компании занимаются изучением только товарного ряда Ventolux.
Следовательно, любой потенциальный покупатель может рассчитывать здесь
на получение достоверной, объемной и квалифицированной информации в
любой интересующей модели. Такие услуги невозможно получить в
мультибрендовых онлайн-магазинах. Вентолюкс специализируется только на
кухонной технике. Поэтому здесь вы можете рассчитывать на помощь
настоящих экспертов.
Каждый вид кухонной техники представлен в онлайн-магазине разными
моделями. Например, в каталожном списке вы найдете кухонные вытяжки
купольного, плоского, островного, телескопического, т-образного и
наклонного видов. Всего здесь представлено более 250 оригинальных
моделей такой техники. А моделей варочных поверхностей насчитывается
более чем сто. Это комбинированные, домино, индукционные, электрические и
газовые модели. Потребителям следует уделить внимание и духовым шкафам,
которые представлены традиционными шестипрограммными и более
функциональными моделями. Если вы интересуетесь микроволновками, здесь
можно найти как настольные, также и встраиваемые модели. Последние
пользуются среди украинских потребителей особым спросом. Цены на все
перечисленные и другие образцы техники в Вентолюкс отличаются
доступностью. А доставка по всей стране осуществляется максимально
оперативно.