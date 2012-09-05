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Кухонная техника от Ventolux
1 Апреля 2020

Современные цифровые решения вызвали революционные преобразования в производстве различных устройств, в том числе и бытовой техники. Управляются такие установки через интернет, облегчая и упрощая жизнь людей. Кроме этого отмечается быстрое развитие интернет-магазинов. Они предлагают потребителю онлайн-покупки без изнурительных походов в реальные магазины и многочасовой выбор нужных товаров. Более 60 процентов потребителей сегодня предпочитает именно интернет-покупки. Подобным способом люди приобретают не только мелкие товары или же аксессуары, но и кухонную встроенную и отдельностоящую технику.

Более десяти лет тому назад был создан онлайн-магазин Ventolux, который специализируется именно на продаже бытовой техники. Компания имеет сеть доставки по всем крупным украинским городам. Здесь любой желающий сможет приобрести технику одинаково выгодно и удобно. Каждая товарная позиция дополнена так называемыми живыми фото. Среди бытовой техники для кухни и дома, которые желающие смогут заказать в онлайн-магазине необходимо выделить разные модели посудомоек, электропечей, микроволновок, варочных поверхностей, духовок или же вытяжек марки Вентолюкс. Официальные партнерские полномочия с производителем позволяют онлайн-магазину поставлять на украинский рынок технику по наиболее приемлемым ценам.

В интернет-магазине представлена исключительно продукция данного бренда. Менеджеры компании занимаются изучением только товарного ряда Ventolux. Следовательно, любой потенциальный покупатель может рассчитывать здесь на получение достоверной, объемной и квалифицированной информации в любой интересующей модели. Такие услуги невозможно получить в мультибрендовых онлайн-магазинах. Вентолюкс специализируется только на кухонной технике. Поэтому здесь вы можете рассчитывать на помощь настоящих экспертов.

Каждый вид кухонной техники представлен в онлайн-магазине разными моделями. Например, в каталожном списке вы найдете кухонные вытяжки купольного, плоского, островного, телескопического, т-образного и наклонного видов. Всего здесь представлено более 250 оригинальных моделей такой техники. А моделей варочных поверхностей насчитывается более чем сто. Это комбинированные, домино, индукционные, электрические и газовые модели. Потребителям следует уделить внимание и духовым шкафам, которые представлены традиционными шестипрограммными и более функциональными моделями. Если вы интересуетесь микроволновками, здесь можно найти как настольные, также и встраиваемые модели. Последние пользуются среди украинских потребителей особым спросом. Цены на все перечисленные и другие образцы техники в Вентолюкс отличаются доступностью. А доставка по всей стране осуществляется максимально оперативно.

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