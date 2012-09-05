Вы же не случайно открыли эту страницу? Именно сейчас вас интересует вопрос: куда инвестировать свои средства. Поищем варианты, обратившись к профессионалам компании Icon Investing .

Куда вложить деньги для пассивного дохода.

Разберем вопрос на смысловые части.

1. Откуда свободные деньги?

Сегодняшняя тенденция : в поисковиках Гугл и Яндекс пик запросов о вложении денег.

Высвобождение средств у потенциальных инвесторов финансовые аналитики связывают с ограничительными мероприятиями, призванными обуздать разбушевавшийся коронавирус:

Никуда не летим

Не ходим по ресторанам и увеселительным заведениям

Не тратим на непродовольственные товары.

Сохраненные средства образовали некую свободную денежную массу. По законам экономики она должна работать.

2. Куда вложить?

Режим ожидания, неясная финансовая ситуация, ограниченные прямые деловые контакты значительно снизили инвестиционные возможности традиционных товарно-денежных отношений:

Стоп-тайм для открытия бизнеса

Лежат на лопатках туристические бюро.

Торгово-развлекательные комплексы, ивент агенства терпят убытки, теряют клиентов.

Банки вводят режим работы drive-through (проехать), что не способствует открытию депозитов.

3. Почему пассивный доход?

Не требует вашего присутствия, что особенно актуально в режиме карантина

Деньги являются и средством, и товаром для получения дохода.

Источники пассивного дохода в интернете

Все, что можно продать онлайн и получить прибыль. Например,

Идея или бизнес-модель

«Мозги»,т.е. знания и способности

Деньги

Интернет - идеальная площадка для пассивного заработка, которая не зависит от эпидситуации в мире.

Куда вложить деньги в интернете - Icon Investing отзывы клиентов

Деньги, как оптимальный товар, можно продавать и покупать. Мировой валютный рынок Форекс идеальная возможность зарабатывать баснословные капиталы. Он является реализованной бизнес-моделью идеи того, как деньги работают сами на себя. Однако, будем неискренни, если не обратим внимание на некоторые «но»:

Далеко не каждый может быть непосредственным трейдером Форекс

Для солидных (баснословных) заработков нужны такие же вложения

Форекс – не рулетка. Здесь не приходится уповать на волю случая. Нужны знания, стратегия, навыки, чтобы поймать выгодную котировку и получить прибыль.

Что же делать обычному инвестору, который имеет свободную 1000$ и хочет откусить кусочек от лакомого пирога Форекс? Для этого существуют брокеры онлайн-торговли. Icon Investing в топ наиболее авторитетных и надежных. Репутация компании базируется на многих составляющих, рассмотреть которые в короткой статье не представляется возможным. Лучше лично ознакомьтесь с возможностями трейдинга с Icon Investing на сайте https://iconinvesting.com/ru/





Как приумножить деньги в 2 раза и больше

В интернете масса компаний однодневок, которые обещают десятикратные прибыли, но исчезают/прогорают вместе с вашими инвестициями. С компанией Icon Investing развод на деньги просто не возможен! Начиная с 2012 года компания лидирует в сфере онлайн-торговли, предоставляя своим клиентам:

Широкий спектр инструментов торговли

Удобные торговые платформы

Отличный сервис

Безопасност ь

Обучение и поддержку

Лояльную политику инвестирования

Начинающий трейдер может вложить всего 250$, чтобы получить доступ к онлайн-торговле с персональным менеджером, который поможет в первых сделках, научит пользоваться торговыми платформами и будет информировать по любым вопросам.

Компания Icon Investing гарантирует вам пассивный доход, размер которого равняется вашим инвестициям, помноженным на профессионализм сотрудников Icon Investing.



