“Начинка” у нее под стать внешности. Под испещренный жабрами воздухозаборников капот японцы втиснули 700-кубовую двухтактную “трешку” мощностью аж 130 л.с. Эта цифра, признаться, вызвала у меня некоторый мандраж, заставив отнестись к машине с почтением и осторожностью. Тем более что предназначение “SRX 700” - не тихие прогулки под зимним солнцем, а получение удовольствия от вождения в режиме высшего пилотажа. Этому подчинено все: малые габариты, жесткая короткоходная подвеска, обтекаемые обводы капота, увенчанного низким стеклом... И уж, конечно, никаких пассажиров катать на нем не получится: седло здесь одноместное. Кроме того, в целях снижения массы электростартер и реверс здесь объявлены удовольствием для неженок и не предусмотрены даже в качестве заказного оснащения.

Впрочем, электростартер “SRX 700” и ни к чему. Достаточно легкого рывка пускового шнура, и окрестности заполнит злобный рев форсированного “двухтактника”. Доля секунды - и машина начинает дрожать всем телом в предвкушении бешеных скачек по зимним просторам.

Памятуя об огромном потенциале мотора, нежно, миллиметр за миллиметром утапливаю в руль гашетку газа. Где-то с 4 тысяч оборотов срабатывает вариатор, и снегоход нехотя покатился. Оказывается, этот зверь умеет красться медленно! Правда, на малом ходу ехать не слишком приятно: жесткая подвеска прилежно копирует колдобины и неглубокие колеи, коими испещрен заснеженный лед Гребного канала в Крылатском.