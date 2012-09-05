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Кубок Байтерека
18 Июля 2020
Теги: авто

Власти убедились: автогонки в Казахстане есть. А Уразаков уверен, что их ждет большое будущее, ведь в казахский автоспорт наконец пришли большие деньги. Главным спонсором мероприятия стала BI Group, одна из крупнейших местных строительных компаний. Год назад несколько ее топ-менеджеров увлеклись гонками, и Уразаков предложил им свои машины. Именно бизнес-драйверы, считает Тимур. — главное спасение дышащего на ладан казахского автомобильного спорта. И приводит аналогии: В свое время по такому же пути шел Татарстан.

Пока же — если судить по Кубку Байтерека хвастаться особенно нечем. Соревнования проводятся на доморощенном уровне: в субботу во время тренировочных заездов некоторые пилоты ездили без шлемов, а по снежным брустверам вдоль трассы гуляли дети. Стартовые номера на машинах были нарисованы от руки, а Виталию Дудину боевого коня- вообще не досталось, ион выступал на разных автомобилях команды Астана-Камкор по очереди.

Впрочем, это не помешало многократному чемпиону России взять 10 000 долларов, полагавшихся победителю. Доволен после финиша был и Уразаков — несмотря на то что лучший местный пилот, председатель стрит-рейсерского клуба Астаны Денис Аксенов, стал лишь вторым (совсем немного ему уступил Алексей Береженцев из Кургана): Властям понравилось, и это главное.

Остались под впечатлением и играющие спонсоры, пообещавшие проводить Кубок Байтерека регулярно.


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