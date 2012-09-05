Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Кто продаст наш автомобиль




Кто продаст наш автомобиль
15 Февраля 2019
Теги: авто

Есть три основных способа продать подержанный автомобиль чужими руками. Комиссионка: продаем старую машину через салон, и салон подыскивает нам покупателя. Выкуп: продаем машину салону. Trade-in: старый автомобиль «уходит» в зачет нового. Воспользовавшись любой из этих схем, мы освободим себя от необходимости «клеить» объявления на интернет-досках, проводить предпродажную подготовку и смотрины, вживаясь в роль тертого продавца.

Пожалуй, самой выгодной схемой следует признать комиссионку. Автомобиль не будет продан без нашего согласия. От слишком низкой цены мы вольны отказаться, и салон будет продавать автомобиль дальше. Trade-in и выкуп оперативны - салон сразу же забирает машину. Но, не зная заранее, за какие деньги ее удастся продать, повышает свою комиссию, закладывая в нее определенную долю риска. При этом Trade-in выгоднее выкупа. Мы не только отдаем подержанный, но также и покупаем у салона новенький автомобиль. Следовательно, у нас больше оснований торговаться с салоном за цену старой машины. В случае же с выкупом торговаться сложнее всего. Салон просто покупает подержанный автомобиль, который еще предстоит продать.

Продавая машину через посредника, мы, в зависимости от возраста, состояния, марки автомобиля, а также выбранной схемы, теряем 5-20%. Все эти варианты не так выгодны, как если бы мы сами подыскивали покупателя. Но к посреднику вообще идут не за финансовой выгодой. К посреднику идут за удобством.


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
“Avensis 1.6” умеет быть резки... - . (+35)
Японский атлет - . (+31)
BMW 120І - . (+39)
Volkswagen Scirocco 2.0 TSI - . (+61)
Зачем нужен чип-тюнинг для авт... - . (+66)
Аварийные комиссары... - . (+42)
Крайинвестбанк - . (+92)
Дорожные инспекторы на страже ... - . (+81)
Основные положения проекта Кон... - . (+79)
Макферсон на троих... - . (+103)
Грузовики: ремонт кузова... - . (+156)
В режиме ожидания... - . (+132)
Новинки в продаже... - . (+140)
Начало поставок - . (+138)
Популярное на форуме
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 18:06, 27 Января 2019
Спроси большого начальника ГАИ... - 18:05, 27 Января 2019
Самуи (Путеводитель)... - 18:12, 22 Января 2019
Автошоу в Киеве 2012... - 15:58, 19 Января 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 02:38, 17 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке