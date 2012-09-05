Есть три основных способа продать подержанный автомобиль чужими руками. Комиссионка: продаем старую машину через салон, и салон подыскивает нам покупателя. Выкуп: продаем машину салону. Trade-in: старый автомобиль «уходит» в зачет нового. Воспользовавшись любой из этих схем, мы освободим себя от необходимости «клеить» объявления на интернет-досках, проводить предпродажную подготовку и смотрины, вживаясь в роль тертого продавца.

Пожалуй, самой выгодной схемой следует признать комиссионку. Автомобиль не будет продан без нашего согласия. От слишком низкой цены мы вольны отказаться, и салон будет продавать автомобиль дальше. Trade-in и выкуп оперативны - салон сразу же забирает машину. Но, не зная заранее, за какие деньги ее удастся продать, повышает свою комиссию, закладывая в нее определенную долю риска. При этом Trade-in выгоднее выкупа. Мы не только отдаем подержанный, но также и покупаем у салона новенький автомобиль. Следовательно, у нас больше оснований торговаться с салоном за цену старой машины. В случае же с выкупом торговаться сложнее всего. Салон просто покупает подержанный автомобиль, который еще предстоит продать.

Продавая машину через посредника, мы, в зависимости от возраста, состояния, марки автомобиля, а также выбранной схемы, теряем 5-20%. Все эти варианты не так выгодны, как если бы мы сами подыскивали покупателя. Но к посреднику вообще идут не за финансовой выгодой. К посреднику идут за удобством.