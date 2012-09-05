Через год после своего появления на свет автомобиль “ХК8”, созданный ‘Jaguar Cars Ltd.”, все еще остается сенсацией. Эта первая по-настоящему новая модель фирмы за последние двадцать лет доказала, что нынешний владелец 'Jaguar” - американская компания “Ford Motor Со.” - понимает толк в престижных британских машинах. (В декабре 1989 года “Ford” заплатил 2,5 миллиарда долларов, чтобы украсить свою империю ярчайшей английской звездой.)

В этом году ожидаемый объем продаж новинки во всем мире достигнет 45000 штук - такого не бывало с 1989 года. А в Соединенных Штатах число покупателей модели ежемесячно увеличивается на 10% и даже появились списки очередников. Майкл Дейл, президент компании Jaguar Cars North America”, отмечает, что “это самый популярный спортивный автомобиль за всю историю фирмы. Единственное, что было добавлено - особое, фирменное “фордовское” качество”.

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Правда, не надо забывать, что запуск "ХК8” в производство стоил 530 миллионов долларов и 30 месяцев работы (включая разработку нового двигателя V-8). не считая переподготовки технических специалистов. Для предыдущей модели, седана “XJ6”, потребовалось, кстати. 32 месяца. А в 1999 году компания планирует выпустить на рынок уже новый седан, который должен составить серьезную конкуренцию таким зубрам, как “BMW” 5-й серии и “Mercedes-Benz Е320”.