В том, что это случится, никто из нас не сомневался, Наверняка загнанное Daewoo "пристрелим' под Полтавой. 'Как шведов!" - убежденно кивали головой остряки. Но, оговоримся сразу, этого не произошло.

3 сентября у одного из павильонов выставочного центра в Киеве новые, не обкатанные еще Tico, Nexia, Espero, Nubira, Nubira Spagon, Lanos и Legansa стояли, готовые принять удары 'ниже пояса'. Именно так: одно из заданий автопробега журналистов было проверить готовность ходовой "корейцев" на дорогах 20 областей Украины. Ни много ни мало. Четыре с половиной тысячи километров за 18 дней.

Сразу оговорюсь: обратно до Киева доехали все. В том числе Tico - объект бесконечных острот сидящего за рулем. При скорости выше 110 км/ч встречный ветер начинал сдувать с дороги “машину з потужним двигуном". 300 км, проведенные в ней, убедили - верткая и динамичная Tico прекрасно вписывается в загруженные улицы городов, но для длительных путешествий и садово-огородных работ - непригодна.

У Nexia в Одессе навсегда замолчала магнитола, и вторую половину дороги только раздражала своим видом жаждущего музыки водителя. Пересадку на Nexia даже на пару сот километров считали ссылкой. Кроме этого, ничего особенного, ярко выраженного плохого не выявилось. Хотя опыт более длительной эксплуатации, поведанный нам держателями "Нексий" "на местах", в душе оставил некоторое смятение.

120 км/ч в повороте для Espero - не проблема. Разгоняется машина хорошо, а электростеклоподьемники навевают много посторонних мыслей. Отметили, что наш караван местные гаишники старались встречать на Daewoo, в большинстве - Espero. И у каждого из них находилась работа для “нашего" механика Кима. Видать, сказывается отсутствие фирменных СТО, которые корейцы обещают создать (для начала одну на 2-3 области).

'Колонное" движение не способствовало, конечно, всестороннему изучению автомобилей, но то, что Nubira понравилась всем - факт. Мягкая, послушная и динамичная. Неоднократно приходилось опробовать АБС и ни разу Airbag (две). Правда, подозрительно часто зажигалась лампочка топливного уровня. Особенно нас это не заботило, ведь кроме нас, еще шесть машин частенько заправлялись. Да и какое наше дело? Фирма платит...