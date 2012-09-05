Старшие Alligator Monster имеют 10 режимов работы светодиодов (у младших — 9), разъем для подключения второго двухзонного датчика, пять независимых зон охраны (у «малышей» их четыре), функцию быстрого восстановления фабричных настроек, возможность программирования отключения тревоги, режима «антихайджек» и PIN- кода для управления режимом Valet. Усовершенствованный «антихайджек» во всех системах может включаться с брелока, но только в старшей группе предусмотрено и его автоматическое включение.

Также они имеют готовый релейный (до 15 А) выход сервисного канала. Напоминаем: все другие сервисные каналы имеют слаботочные (300 мА) выходы и, как правило, используются для управления дополнительным реле, коммутирующим питание на нужный агрегат или узел. Так вот, этот режим — общая отличительная особенность всех Alligator Monster, как и возможность организации так называемого ручного центрального замка. Однако функции управления дверными замками в новых системах реализованы по-разному: в моделях 300 и 600 эти выходы слаботочные (к ним требуются реле), в остальных — силовые, благодаря реле.

Mitsubishi Space Star

Недавняя косметическая операция несколько оживила чересчур нейтральную внешность голландского «японца». Лет двадцать назад, когда появились первые минивэны, все было ясно — от обычных легковых автомобилей их отличали два основных признака: большая габаритная высота и наличие третьего ряда мест, который так же, как и второй, делали легкосъемным. В наше время все смешалось. С одной стороны, чаше встречаются компактные и относительно невысокие минивэны с двумя рядами сидений, заднее из которых складывается, но не снимается. С другой — появляется все больше обычных хэтчбеков, переросших высоту в 1,5 м (Citroen СЗ, Mazda 2, Fiat Stilo, Peugeot 307 и др.). Разница между первыми и вторыми становится условной. Так, например, «Mitsubishi» представляет свой Space Star как обычный легковой автомобиль, а «Hyundai» позиционирует Matrix как минивэн, хотя оба являются прямыми конкурентами и отличаются малой габаритной длиной, чуть выходящей за четыре метра.