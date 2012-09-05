Автомобиль носится по кругу с равномерной скоростью, но с каждым кругом набирая обороты. И все бы ничего, но один из участков гоночного круга — банальная глубокая лужа. При скорости 100 км/час этот маневр перестает восприниматься как учебно - показательный... Кстати, вторая «Трасса с крутыми поворотами» подразумевает тот же маневр, но еще и на разных типах дорожного покрытия.

Финальный штрих

Итак, на собственном опыте мы смогли убедиться, что шины «Continental» здесь действительно проходят жесточайшие испытании, и выживает, что называется, сильнейший. Но и этого сотрудникам «Контидрома» показалось мало. Они решили нам продемонстировать так сказать конечный итог своей работы: для чего, собственно, резиновые изделия подвергаются столь суровым испытаниям.

Это был «финальный аккорд» нашего знакомства с «Контидромом». На «Малой трассе активной управляемости», предназначенной для «мокрых» тестов, нам выдачи два абсолютно одинаковых Ford Focus, но один из них был обут в Continental Sport- Contact 2, а второй — в недорогую китайскую резину, купленную на банальной немецкой барахолке.