Двигатель заводится и работает практически бесшумно! Только вот крохотные педальки под ногами с непривычки вызывают желание отжать сцепление и воткнуть «первую». Слава богу, успеваю поймать взглядом селектор автоматической коробки передач. Мы-то привыкли по американским машинам к чему? Широкая «лопата» тормоза и вертикальная пластина газа. А тут - этакие микротютельки! Даже велик поначалу соблазн начать их топтать обеими ногами Благо, вовремя удалось нашарить удобную площадку под левую стопу. Но вот, с ногами, наконец, разобрался!

Отпускаю тормоз, и «Землянин» мягко выкатывается на ровный асфальт, Слегка нажимаю на газ-двигатель заявляет о своем присутствии сердитым жужжанием и наддает ходу. Жму на педаль сильнее - движок неожиданно взрывается ревом и стрелка тахометра отскакивает на 3000 оборотов! Норов «Землянина» оказывается резок и крут.

Продолжаю «топить» - движок периодически злобно взревает, стрелка спидометра ползет к сотне, а стрелка тахометра отскакивает при переключениях коробки уже на 5000 оборотов! После 110 км/ч можно кнопочкой сбоку на рукоятке селектора включить овердрайв. Но включать его, прямо скажу, неохота - уже на такой скорости на пологих асфальтовых волнах «Землянин» начинает «козлить». К тому же, высокий коробок кузова ощутимо раскачивается под напором бокового ветра. Однако, по ровному асфальту и в безветреную погоду машина идет мягко, ровно, идеально! Очень хорош чуткий и точный, несмотря на гидроусилитель, руль.