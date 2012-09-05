«КамАЗ», объявил о сотрудничестве с крупной китайской фирмой Weichai Power. В ближайших планах запуск совместного производства двигателей для грузовых автомобилей в Ярославле. Уже сейчас КамАЗ небольшими партиями устанавливает на свои автомобили китайские двигатели. По данным на сегодняшний день выпуск КамАЗов с двигателями составляет не более 1000 штук в год. Основные детали проекта не получили разглашения так как на данный момент находятся в разработке, улаживаются основные вопросы.

Главным плюсом двигателей компании Weichai Power является то что они изначально разрабатываются для работы на смеси сниженного газа что в несколько раз удешевляет эксплуатацию грузового автомобиля. Ни для кого не секрет что дизельное топливо, на котором работает большинство двигателей грузовиков гораздо дороже газовой смеси. По некоторым данным совместное производство будет размещено на базе Тутаевского моторного завода фактическим владельцем которого является КамАЗ. Кроме прямой выгоды от производства двигателей, на заводе планируется создание дополнительных рабочих мест.



Попытки создать совместное производство с Китайскими партнерами были и раннее, но успехом они не обернулись. В 2015 году КамАЗ подписал первичное соглашение с фирмой Hawtai Motor. В планах было производство автомобилей как в России, так и Китае, но все сорвалось из-за того, что китайцы не смогли получить лицензию на производство грузовых автомобилей. Вследствие чего проект пришлось закрыть.

На сегодняшней день модернизацией и небольшими улучшениями эксплуатационных качеств грузовиков в России занимается множество частных компаний. По вашей просьбе в конструкцию грузовика могут быть внесены множество мелких изменений, делающих жизнь водителя намного проще и комфортней. Замена пластиковых трубок пневмосистемы на медные позволит повысить надежность и увеличить срок работы грузовика, подогрев наружных зеркал заднего видаповысит обзор и комфорт водителя в холодное время года. Установка однокамерного лобового стекла (остекление) КАМАЗ, улучшит видимость в любых условия и улучшит температурный режим внутри автомобиля. Кроме этого предлагается множество небольших доработок, призванных повысить качество грузового автомобиля.

Руководство «КамАЗ» постоянно ищет пути повышения качества выпускаемых автомобилей и как кажется находится на верном пути.