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Круизеры «Кавасаки EN4S0/S00»
1 Ноября 2018
Теги: авто

Подобно другим японским гигантам, концерн «Кавасаки» обожает тактику «раздвоенного копыта». Наряду с продуктами «мэйнстрима» - «главного направления» - он всегда готов предложить мотолюбителям некое особое блюдо. Так и в его круизерной программе с классическими «Вулканами», оснащенными V-образными двойками, соседствует серия «EN» с рядным 500-кубовым мотором, заимствованным... у спорт- байка. Так сказать, «вулканчик» - небольшой, но огнеопасный.

Родилась эта серия в середине 80-х годов, когда на американском рынке - важнейшем для «Кавасаки» еще оставались популярными мотоциклы средней кубатуры. В частности, сходивший с конвейера американского филиала кастой «KZ440LTD» - машина с 40- сильным 443-кубовым двухцилиндровым рядным двигателем воздушного охлаждения, массивной дуплексной рамой и экзотическим в ту пору приводом на заднее колесо зубчатым ремнем. Он-то и стал отправной точкой при создании серии «EN». Первенец дебютировал в конце 1984 года под индексом «EN450LTD». Поцарапали авто? Решить проблему поможет кузовной ремонт. Фото выполненных работ можно смотреть здесь.

Ходовую часть новинки и привод на заднее колесо зубчатым ремнем, не мудрствуя лукаво, конструкторы позаимствовали у «KZ440LTD». А вот двигатель... Он представлял собой половинку от самого современного силового агрегата той поры - «GPZ900R». По наследству от донора достались «спорт- байковская» короткоходность мотора (72x55 мм), два верхних распредвала, четырехклапанные головки цилиндров, жидкостное охлаждение, тахометр с красной зоной от 10 ООО об/мин, литые колеса. При рабочем объеме 454 куб. см двигатель развивал максимальную мощность 50 л. с. при 9500 об/мин. Такая характеристика потребовала шестиступенчатой коробки передач. Да и база мотоцикла - 1485 мм - скорее «классическая», чем «круизерная».

В наши дни «Вулканчик», перестав быть бестселлером, стал фактически «нишевым» продуктом: спрос на него невелик, но устойчив. Его выбирают те, кому нужна недорогая и послушная машина. Особенно он по нраву людям небольшого роста - и на первой серии высота по седлу составляла всего 745 мм, а с 1995 года уменьшилась до рекордно малых 690 мм. Подобно многим небольшим круизерам, «EN500» удобен в качестве машины для повседневных разъездов. Он достаточно комфортабелен и в дальних поездках, причем не только для водителя, но и пассажира.


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тут были комменты. RIP!






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